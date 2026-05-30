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《財劃法》修正！租屋補助2027年起中央、地方一起分擔

▲《財劃法》修法後，地方可支配財源增加，因此國土署規劃2027年起恢復中央、地方共同出資制度，由地方依財力負擔1至4成經費。（圖／家庭消費中心攝）

租金補貼經費分攤爭議延燒！國土署：中央與地方應攜手維護租屋族

▲國土署指出，目前全國約85萬戶獲得租金補貼，其中青年及弱勢族群占大宗，租補政策已成為重要居住支持措施，盼中央與地方攜手延續照顧能量。（示意圖／台灣房屋提供）

租金補貼經費分攤議題持續引發中央與地方討論，內政部去年要求各縣市自今年起分攤部分租補經費，引發地方反彈，5月中旬再度召開協調會議後仍未取得共識。對此，國土管理署30日說明，因《財政收支劃分法》修正後，中央可運用財源減少、地方財源增加，規劃自2027年起恢復中央與地方共同負擔租金補貼制度，依各縣市財力分級分攤1至4成經費。國土署強調，租補政策目的始終是減輕民眾居住壓力，希望中央與地方持續合作，共同照顧租屋族權益。針對近期外界關注的租金補貼財源分攤問題，國土管理署表示，協助租屋家庭減輕居住支出、照顧青年及弱勢族群，長年都是政府推動的重要住宅政策。租金補貼推行至今，中央與地方皆曾共同投入資源，未來也希望延續合作模式，持續提供租屋民眾穩定支持。國土署指出，2021年以前租金補貼原本就是由中央與地方共同負擔經費，部分縣市甚至額外編列預算加碼補助，提高照顧範圍與力度。另一方面，自2025年起，租金補貼資格審查工作也已由地方政府負責執行。至於2022年至2026年間，考量整體經濟環境及中央財政狀況較為充裕，因此改由中央全額支應租補經費，讓更多租屋族受惠。不過，隨著《財政收支劃分法》修正後，中央可統籌運用的財源相對減少，而地方政府可支配資源則有所增加。國土署表示，基於「財政權責相符」原則，規劃自2027年度起回歸過往中央、地方共同負擔模式，並依各縣市財力等級不同，由地方分攤1成至4成經費，希望延續中央與地方共同照顧租屋民眾的政策方向。根據國土署統計，目前全國核定租金補貼戶數約85萬戶，其中受益戶數最多的縣市為台中市約19萬戶，新北市約13萬戶，桃園市與高雄市則各超過10萬戶，都是租補政策的重要受益地區。國土署進一步表示，租金補貼已成為青年、新婚家庭及弱勢族群的重要後盾。目前全國補貼戶中，青年族群約48萬戶，占整體約6成；經濟或社會弱勢戶約31.3萬戶，占比約3成，顯示中央與地方長期投入資源已發揮實質成效。國土署強調，租金補貼的核心精神始終是協助民眾降低居住負擔，中央與地方並非站在對立面，而是共同守護租屋族權益的合作夥伴。未來也期待地方政府支持相關政策並配合編列預算，讓有需要的家庭能持續獲得穩定且不中斷的協助。