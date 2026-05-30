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日本創作歌手Yuika因《因為喜歡你。》爆紅，今（30）日二度來台在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會《Yuika 2nd Asia Tour in Taipei》，台上大喊中文「好吃」、「水啦」，HIGH到一度失聲。到了某一段環節時，她突然告白說自己不像台上的開朗活潑，私下的Yuika其實非常沒自信，所以寫下了《無法成為公主》，藉此提醒自己要多愛自己一點，也希望有跟她相同困擾的歌迷能夠喜歡，同時對自己有自信一點。Yuika今天是二度來台開唱，知道今晚的歌迷，都是去年有去看她演唱會的人，直呼真的好開心，而看到台下歌迷舉起手燈，她直呼畫面美到像一片花園，而且手燈應援會隨著歌曲變色，場面十分絢麗。表演《無法成為公主》之前，Yuika跟歌迷分享，每當大家問：「妳喜歡妳自己嗎？」她都會回「我喜歡」，但真確答案是不喜歡，Yuika之所以會這樣回答，僅是因為希望大家以為「Yuika是開朗的人」，但她根本不喜歡自己。Yuika還提到歌詞，只有在歌裡才能發現自己是無法坦率面對別人、很沒自信人，「因為這樣，我體會到愛自己這件事有多困難。我自己是這樣，希望自己多愛自己一點點，抱著這樣心情寫下這首歌。」同時希望大家能多聽這首歌、多愛自己一點點。Yuika今晚不斷飆高音秀真實力，跟歌迷互動時也都是真誠吶喊，更還多次吶喊「水啦」，聲音一度沙啞，為了台灣歌迷相當敬業，整場2小時的演出讓2200名歌迷意猶未盡。今年21歲的創作歌手Yuika，最早是在TikTok上傳翻唱影片受到注意，之後憑著原創歌曲《因為喜歡你。》打開知名度。這首歌2021年被日本歌手天月翻唱後瞬間爆紅，累積超過9000萬次觀看，也讓Yuika開始被大量網友關注。不過當時的她始終維持「不露臉」活動模式，一邊低調發歌、一邊照常過高中生活，直到2022年為了準備大學考試，才暫時停下音樂活動。後來她在2024年1月12日生日當天宣布簽進環球唱片，並於滿20歲時正式公開身分，全面展開歌手活動。Yuika曾聊到過去為何堅持不露臉的原因，也坦言主要是因為自己當時還是高中生，加上很重視隱私，「我希望大家先認識我的音樂，而不是先注意我的長相。」等到成年後，她才下定決心公開真面目。其實在公開身分之前，Yuika身邊知道她真實身分的人非常少，幾乎只有幾位死黨知道，甚至不少人都是聽聲音才慢慢察覺「欸？這該不會是Yuika吧？」直到公開長相那天，網路上的反應幾乎清一色都在誇她「太可愛了」，讓她本人也開心到不行。同學們得知她原來同時兼顧學校、社團和音樂活動後，也全都超驚訝，直呼她根本時間管理大師。不過她現在已經休學，雖然沒有明說原因，但外界普遍認為，應該還是很難同時兼顧學業與快速起飛的演藝工作。