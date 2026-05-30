美國南加州阿凱迪亞（Arcadia）前市長王愛琳（Eileen Wang），於29日在聯邦法院正式認罪，承認自己充當中國政府的非法代理人，散佈對北京有利的政治宣傳，最高將面臨10年有期徒刑，全案將於10月6日宣判。
據CNN報導，本月上旬才請辭的阿凱迪亞市長職務的王愛琳（Eileen Wang），今年4月被指控在美國境內擔任中國政府非法代理人。王愛琳週五在聯邦法院認罪，承認自己在未依法事先通知美國政府的情況下，聽從中國官員的指示，在網路平台上散布對北京當局有利的新聞報導與政治宣傳。法院也為她準備中文通譯，但王愛琳表示不需要協助，全程以英語應訊。
法官允許王愛琳在繳納25000美元保釋金後繼續維持保釋，直到10月6日正式宣判。她最高將面臨10年聯邦監禁及3年受監督釋放。
現年56歲的王愛琳，於2022年11月當選由5人組成的阿凱迪亞市議會議員，該市市長是由市議員輪流擔任。聯邦檢察官指出，王愛琳的非法代理行為發生於2020年底至2022年之間。阿凱迪亞市府官員及王愛琳的代表律師則強調，這些非法行為在她正式就職前便已結束。
根據認罪協議，王愛琳及當時的未婚夫孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun），共同代表中共官員在一個名為「美國新聞中心」（US News Center）的中文網站上推廣北京當局的政治宣傳。其中一件具體案例，是2021年6月，中共官員透過「微信」向王愛琳發送中國駐洛杉磯總領事發表於《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）的讀者投書，該文章是在駁斥國際上稱中國新疆地區對維吾爾族種族迫害、強迫勞動等說法。在短短幾分鐘內，王愛琳就將這篇文章發表在自己的網站上。
其前未婚夫孫耀寧因充當中國政府非法外國代理人的相同罪名，已於去年10月認罪，並於今年2月被判處4年有期徒刑，目前正在監獄服刑。孫耀寧曾在2022年擔任王愛琳競選團隊的財務主管。
阿凱迪亞市位於洛杉磯東北方約13英哩處。該市擁有約5.3萬名居民，亞裔人口佔比高達58.7%（約3.2萬人），西語裔與白人各佔約16至17%。
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法官允許王愛琳在繳納25000美元保釋金後繼續維持保釋，直到10月6日正式宣判。她最高將面臨10年聯邦監禁及3年受監督釋放。
現年56歲的王愛琳，於2022年11月當選由5人組成的阿凱迪亞市議會議員，該市市長是由市議員輪流擔任。聯邦檢察官指出，王愛琳的非法代理行為發生於2020年底至2022年之間。阿凱迪亞市府官員及王愛琳的代表律師則強調，這些非法行為在她正式就職前便已結束。
根據認罪協議，王愛琳及當時的未婚夫孫耀寧（Yaoning "Mike" Sun），共同代表中共官員在一個名為「美國新聞中心」（US News Center）的中文網站上推廣北京當局的政治宣傳。其中一件具體案例，是2021年6月，中共官員透過「微信」向王愛琳發送中國駐洛杉磯總領事發表於《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）的讀者投書，該文章是在駁斥國際上稱中國新疆地區對維吾爾族種族迫害、強迫勞動等說法。在短短幾分鐘內，王愛琳就將這篇文章發表在自己的網站上。
其前未婚夫孫耀寧因充當中國政府非法外國代理人的相同罪名，已於去年10月認罪，並於今年2月被判處4年有期徒刑，目前正在監獄服刑。孫耀寧曾在2022年擔任王愛琳競選團隊的財務主管。
阿凱迪亞市位於洛杉磯東北方約13英哩處。該市擁有約5.3萬名居民，亞裔人口佔比高達58.7%（約3.2萬人），西語裔與白人各佔約16至17%。