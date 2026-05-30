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▲ 承載祝福的龍舟預計於廟埕停放祈福一週，後續將於6月5日舉行點睛儀式。（圖／南市府提供）

▲ 開幕將當天邀請「即將成真火舞團」帶來精彩聲光火舞演出。（圖／南市府提供）

今年適逢台南運河通航百年，台南市政府將於6月17日至6月21日在台南運河擴大舉辦2026台南市國際龍舟錦標賽，並於今（30）日舉行啟動記者會及龍舟點燈儀式，市長黃偉哲出席為現場8艘大龍舟及4艘小龍舟進行點燈。黃偉哲表示，台南國際龍舟賽已不僅是傳統競賽，更是一場國際文化融合盛會，歡迎全國民眾端午連假一起來台南共襄盛舉。隨著龍舟LED燈亮起，黃偉哲也正式向全國民眾宣告賽事即將登場。而這些承載祝福的龍舟預計於廟埕停放祈福一週，後續將於6月5日舉行點睛儀式。黃偉哲表示，今年參賽規模相較於去年大幅增加至163隊、4,000多人，雙雙刷新紀錄。且除了賽事總獎金突破150萬元之外，還將傳統文化、水岸觀光與運動賽事結合，打造具台南特色的端午盛會。同時，今年賽事更展現高度國際化，吸引羅馬尼亞、巴西、德國、墨西哥、烏克蘭、韓國、日本、法國、芬蘭、泰國、波蘭、比利時及美國等多國選手跨海交流，為台南傳統節慶注入滿滿的國際祝福。因此，台南國際龍舟賽已不僅是傳統競賽，更是一場難得的國際文化融合盛會，黃偉哲也熱情歡迎全國民眾端午連假一起來台南共襄盛舉。體育局指出，今年適逢台南運河通航百年，市府特別擴大舉辦台南國際龍舟錦標賽，延續龍舟淨舟祈福傳統外，現場也規劃美食市集、農特產品、文創展售、藝文演出、親子互動及科技體適能體驗等多元活動，邀請全國民眾於端午連假期間來台南賞運河、看龍舟、吃美食。體育局強調，今年賽事規模再創新高，共計吸引163隊、4,057位選手報名參賽。競賽分為大型及小型龍舟賽，設有公開組、高中職組、國中組、大專院校組、工商團體組、公務機關組及國際友人組等組別，希望藉由龍舟賽鼓勵全民運動，也促進國際體育交流。體育局表示，為了提供觀眾豐富的視覺饗宴，今天記者會特別邀請「即將成真火舞團」帶來精彩前導演出。在端午賽事開幕當天，也將由該團隊將帶來更盛大、更震撼的聲光火舞大秀。此外，在龍舟賽期間，更邀請到明華園、九天民俗技藝團以及各式多樣的表演團隊輪番上陣，全面展現台南獨特的端午節慶魅力。相關活動資訊與最新賽程，請持續關注2026台南市國際龍舟錦標賽官網。