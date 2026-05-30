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▲港明高中憑藉整齊隊形與穩健表現勇奪本屆全國高中職儀隊競賽冠軍。（圖／記者莊全成翻攝）

▲屏東女中榮獲亞軍，隊員以俐落操槍動作及高度默契贏得滿場喝采。（圖／記者莊全成翻攝）

▲國防部長顧立雄親臨現場觀賽，並於賽後頒獎表揚獲獎學校及有功單位。（圖／記者莊全成翻攝）

國防部第9屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽，今（30）日於臺北國家兩廳院藝文廣場盛大登場，來自全國各地的9所高中職儀隊菁英齊聚一堂，以整齊劃一的隊形變換、精準俐落的操槍技巧及高度團隊默契同場競技，充分展現青年學子的蓬勃朝氣與紀律精神。經過一番激烈競爭，最終由港明高中脫穎而出勇奪冠軍，屏東女中及新興高中分獲亞軍、季軍殊榮。本屆賽事自北、中、南三區初賽展開，共吸引全國45所高中職學校參與，歷經層層選拔後，由中壢家商、莊敬高職、新興高中、花蓮女中、惠文高中、明道中學、港明高中、臺南女中及屏東女中等9校晉級決賽。各校參賽學生在舞臺上展現長期訓練成果，以高水準演出贏得現場觀眾熱烈掌聲。國防部長顧立雄親臨會場觀賽，並於賽後頒獎表揚各獲獎學校及有功單位，肯定參賽學生投入訓練所展現的毅力與榮譽感。他表示，儀隊競賽不僅是技術與默契的較量，更是培養紀律、責任感及團隊合作精神的重要平臺，期勉青年學子持續發揚儀隊精神，展現青春風采。值得一提的是，本屆參賽學生中已有多人立定從軍志向，其中莊敬高職學生高戴嘉哲已決定投入空軍儀隊志願役行列；港明高中學生吳艾及屏東女中學生蕭安淇則分別錄取海軍官校及陸軍官校，展現全民國防教育深耕校園的具體成果，也反映儀隊訓練對培養紀律素養與愛國情操的正面影響。國防部表示，全國高級中等學校儀隊競賽已邁入第9屆，未來將持續透過競賽活動提供青年學子交流學習與展現自我的舞臺，深化全民國防教育理念，培養團隊合作與榮譽責任精神，並期待明年第10屆賽事再創精彩篇章。