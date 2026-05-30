中國河南一隻擁有百萬粉絲的網紅邊境牧羊犬「鋤頭」，日前遭陌生男女強行抱走後，以180元人民幣低價轉賣給狗販，短短數天內便遭宰殺，消息曝光震驚大批網友。飼主郭先生得知消息後情緒崩潰，痛批愛犬陪伴自己8年，早已是家人般的存在，卻落得如此下場。目前警方已立案調查，郭先生也表明不接受任何形式和解，將提出購犬證明、飼養支出及商業價值等資料，希望透過法律途徑追究相關責任，替愛犬討回公道。
百萬粉絲網紅犬遭偷走！陪伴8年邊牧「鋤頭」180元賣掉
郭先生是一名旅遊自駕部落客，多年來帶著愛犬「鋤頭」四處旅行，透過分享「一人一狗」的旅途生活，在社群平台累積超過百萬粉絲，也讓這隻隕石色邊境牧羊犬成為許多網友熟悉的網紅犬。
事件發生在5月11日。當天郭先生的父親到河南商丘市寧陵縣一處農田工作，「鋤頭」則留在路旁幫忙看守車輛。不久後家人發現狗狗失去蹤影，四處尋找仍毫無消息，只能報警處理，同時祭出5000元人民幣懸賞，希望有人能提供線索。
當時正在土耳其、喬治亞一帶旅行的郭先生得知消息後，立刻中斷行程返國尋狗。透過調閱監視器，他發現一對騎乘電動車的男女涉嫌將「鋤頭」強行抱走，甚至利用擋風被與帆布袋遮掩狗隻身影，並刻意避開主要道路離開現場。
追查半個月找到人！飼主得知愛犬早已遭宰殺崩潰：鋤頭是家人
歷經十多天追查後，郭先生於5月26日在距離住家約2公里外的村莊找到涉嫌帶走狗隻的男子，並在警方陪同下登門了解情況。
對方聲稱誤以為「鋤頭」是流浪犬，因此將牠以每公斤8元人民幣計價，總價180元人民幣轉賣給收購犬隻的業者。然而當郭先生進一步聯繫收購者時，卻得到最不願聽見的答案。
對方坦承，「鋤頭」早在5月14日便已遭宰殺，屍骨無存。得知消息後，郭先生當場崩潰，坦言自己氣得全身發抖，完全無法接受朝夕相伴8年的夥伴竟以如此方式離開。
他表示，「鋤頭」不只是寵物，更是陪伴自己走遍各地的家人與夥伴，多年來共同留下無數回憶，如今卻遭人偷走後草率賣掉，令人心碎。
嫌犯態度惹怒網友！稱「要狗賠狗、要錢賠錢」 當地村民竟也幫腔
除了失去愛犬的打擊外，更讓郭先生難以接受的是嫌疑人及家屬的態度。
根據陸媒報導，對方不僅沒有道歉，還表示「要狗賠你別的狗，要錢賠你180元」、「狗死了別折騰，我又沒犯法」。甚至有部分當地村民出面勸說郭先生不要再追究，認為只是小事一樁，批評他反應過度、小題大作。
相關言論曝光後，立刻引發大批網友撻伐，不少愛狗人士痛批嫌疑人「用180元定價一條生命」，認為這不只是財產問題，更涉及對生命的漠視。
律師分析恐涉刑責！網紅犬商業價值成關鍵 飼主悲痛拒和解
目前當地警方已正式受理案件，並要求郭先生提供購犬證明、飼養成本、尋狗支出及相關商業價值資料，作為後續損失認定的重要依據。
對郭先生而言，他最在意的已不只是金錢賠償。他強調，自己會蒐集所有證據，證明「鋤頭」的市場價值與商業價值，並透過法律途徑追究責任，「我不會和解，只希望替牠討回一個公道」。
有律師指出，純種隕石色邊境牧羊犬市場價格可能超過1萬元人民幣，遠高於當地竊盜罪立案門檻，因此不能僅以嫌疑人轉售所得的180元人民幣作為財產價值計算基準。
法律人士分析，若確認嫌疑人有偷竊、轉賣行為，並導致犬隻遭宰殺，除可能涉及竊盜罪之外，也可能衍生故意毀損財物等法律責任。若財產損失達到刑事立案標準，涉案人員恐面臨刑事追訴。
至於民事部分，郭先生則可主張購犬費、飼養費用、尋犬支出以及懸賞金等直接損失。不過，「鋤頭」身為百萬粉絲網紅犬所帶來的流量收益、商業價值及情感損失，未來能否獲法院完整採認，仍有待進一步舉證。
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郭先生是一名旅遊自駕部落客，多年來帶著愛犬「鋤頭」四處旅行，透過分享「一人一狗」的旅途生活，在社群平台累積超過百萬粉絲，也讓這隻隕石色邊境牧羊犬成為許多網友熟悉的網紅犬。
事件發生在5月11日。當天郭先生的父親到河南商丘市寧陵縣一處農田工作，「鋤頭」則留在路旁幫忙看守車輛。不久後家人發現狗狗失去蹤影，四處尋找仍毫無消息，只能報警處理，同時祭出5000元人民幣懸賞，希望有人能提供線索。
追查半個月找到人！飼主得知愛犬早已遭宰殺崩潰：鋤頭是家人
歷經十多天追查後，郭先生於5月26日在距離住家約2公里外的村莊找到涉嫌帶走狗隻的男子，並在警方陪同下登門了解情況。
對方聲稱誤以為「鋤頭」是流浪犬，因此將牠以每公斤8元人民幣計價，總價180元人民幣轉賣給收購犬隻的業者。然而當郭先生進一步聯繫收購者時，卻得到最不願聽見的答案。
他表示，「鋤頭」不只是寵物，更是陪伴自己走遍各地的家人與夥伴，多年來共同留下無數回憶，如今卻遭人偷走後草率賣掉，令人心碎。
除了失去愛犬的打擊外，更讓郭先生難以接受的是嫌疑人及家屬的態度。
根據陸媒報導，對方不僅沒有道歉，還表示「要狗賠你別的狗，要錢賠你180元」、「狗死了別折騰，我又沒犯法」。甚至有部分當地村民出面勸說郭先生不要再追究，認為只是小事一樁，批評他反應過度、小題大作。
相關言論曝光後，立刻引發大批網友撻伐，不少愛狗人士痛批嫌疑人「用180元定價一條生命」，認為這不只是財產問題，更涉及對生命的漠視。
目前當地警方已正式受理案件，並要求郭先生提供購犬證明、飼養成本、尋狗支出及相關商業價值資料，作為後續損失認定的重要依據。
對郭先生而言，他最在意的已不只是金錢賠償。他強調，自己會蒐集所有證據，證明「鋤頭」的市場價值與商業價值，並透過法律途徑追究責任，「我不會和解，只希望替牠討回一個公道」。
有律師指出，純種隕石色邊境牧羊犬市場價格可能超過1萬元人民幣，遠高於當地竊盜罪立案門檻，因此不能僅以嫌疑人轉售所得的180元人民幣作為財產價值計算基準。
法律人士分析，若確認嫌疑人有偷竊、轉賣行為，並導致犬隻遭宰殺，除可能涉及竊盜罪之外，也可能衍生故意毀損財物等法律責任。若財產損失達到刑事立案標準，涉案人員恐面臨刑事追訴。
至於民事部分，郭先生則可主張購犬費、飼養費用、尋犬支出以及懸賞金等直接損失。不過，「鋤頭」身為百萬粉絲網紅犬所帶來的流量收益、商業價值及情感損失，未來能否獲法院完整採認，仍有待進一步舉證。