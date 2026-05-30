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▲寵粉無極限的韋禮安（如圖）透露，演出前他特別向導演馨儀提出「一定要有延伸台」的要求，就是想和大家近距離見面。（圖／記者林柏年攝影）

歌手韋禮安今晚（30）日四度攻蛋，舉辦「2026韋禮安HI WE1 韋，您好」巡迴演唱會，不僅邀請到蘇打綠的貝斯手馨儀擔任導演，打造超長延伸台，與粉絲們近距離互動。韋禮安笑說：「今天最大的挑戰是要跟每一區的你們say hi。」近期也瘋皮克敏的他，在台上幽默表示：「我今天沒帶手機，不然結束應該可以養出3隻皮克敏。」讓觀眾聽了笑出來。韋禮安今晚起一連兩天在台北小巨蛋開唱，兩場門票全數售罄，共吸引約2萬人，演唱會找來馨儀擔任導演，5/30恰巧是「蘇打綠日」，蘇打綠團員都來到現場，力挺馨儀和好友韋禮安。而記者現場直擊，今天韋禮安狀態極佳，看到滿場粉絲相當興奮，直呼：「太開心了！」並不斷與大家互動。寵粉無極限的韋禮安透露，演出前他特別向導演馨儀提出「一定要有延伸台」的要求，就是想和大家近距離見面。沒想到導演大方祭出驚喜，直接把整個舞台都打造成延伸台，貼心照顧到各區粉絲，韋禮安笑稱：「今天最大的挑戰，就是要跟每一區的你們 say hi！」隨後更忍不住發揮幽默本色自嘲，直言最害怕整場演唱會大家都只看到他的屁股，調皮大喊：「這樣太便宜你們了！」逗得全場大笑。韋禮安近期也瘋皮克敏，看著超長的延伸台，他笑著表示：「我今天沒帶手機，不然結束應該可以養出3隻皮克敏。」讓不少玩家聽了笑出來。韋禮安在圈內有著好人緣，今晚包括五月天的瑪莎、品冠、阿Ken、Akira、蔡旻佑、Sandy（吳姍儒）等人都到場觀賞，老婆是否也愛相隨？韋禮安經紀人則透露所有家人都會來支持。韋禮安這次的演唱會取名「HI WE1 韋，您好」，他直言名字雖看似很胡鬧，但想表達打電話是人與人之間的聯繫，也是他現階段的心境和狀態。演唱會首創45度斜長LED舞台，超長L型設計像是話筒般，呼應著演唱會名稱。另外，長型舞台上方高掛兩個可以旋轉的圓形巨大LED螢幕以及長方型的螢幕，靈感來源正是CD、黑膠唱盤、卡帶等音樂載體，整場演唱會從音樂出發，搭配上韋禮安充滿穿透力的實力派歌聲，讓觀眾擁有視覺與聽覺饗宴。