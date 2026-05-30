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▲高醫副院長陳芳銘表示，病友在治療過程中的身體痛苦與對復發的焦慮，往往會形成龐大的心理壓力，因此，如何協助病友心理調適、建立支持網絡，是現代癌症整合照護中不可或缺的一環。（圖／高醫提供）

▲高醫癌症中心主任蕭惠樺表示，癌症中心將緩解大家在抗癌路上的焦慮與徬徨，陪伴更多家庭在溫暖的支持下，勇敢邁向新生。（圖／高醫提供）

高醫癌症中心建構以癌友家庭為中心的社區照護模式，與血液腫瘤內科、社團法人台灣髓緣之友協會於今（30）日共同舉辦2026年「髓」心同行-多發性骨髓瘤病友會。活動內容包含最新的醫療新知，更開創性地結合「病友經驗分享」與「藝術療癒增能對談」，吸引了眾多病友、家屬齊聚一堂。多發性骨髓瘤（Multiple Myeloma）是一種源自骨髓中漿細胞的血液惡性腫瘤。過往由於疾病特性複雜且易復發，常令病友感到徬徨。然而，隨著近年來標靶藥物、免疫療法及骨髓移植技術的突飛猛進，多發性骨髓瘤的療效與存活率已大幅提升，疾病逐漸走向「慢性病化」。當存活時間延長，病友在漫長療程中「如何帶病生活」的心理需求便躍升為核心議題。高醫副院長陳芳銘表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，以病人為中心的卓越全人健康照護是我們的宗旨，病友在治療過程中的身體痛苦與對復發的焦慮，往往會形成龐大的心理壓力，因此，如何協助病友心理調適、建立支持網絡，是現代癌症整合照護中不可或缺的一環。此次病友會特別邀請到勇敢跨越移植關卡的病友羅小姐，分享她如何穩定心境、配合醫療腳步的抗癌歷程。羅小姐坦言，得知罹病與面對移植初期非常的徬徨，身體的痛苦更是一大考驗。但她回到家鄉，嘗試找回最原初的自己，並發展出一套獨特的自癒哲學。她分享自己在日常與大自然中尋找啟發，用最純粹的方式照顧自己的身心靈。活動下半場由心理師楊璦維與林惠珊帶領大家展開一場「探尋內外支持的視覺之旅與增能對談」。這場藝術療癒體驗打破了傳統座談的框架，心理師引導病友與家屬運用色彩、視覺意象的非語言創作，將漫長療程中難以言喻的壓力與心情「具象化」，大家透過作品彼此交流抗癌路上的甜酸苦辣。活動也聚焦於多發性骨髓瘤的最新醫學進展與預防照護，由癌症中心主任蕭惠樺及血液腫瘤內科醫師許瑞峰，介紹最新的臨床治療趨勢，並宣導癌症篩檢早期發現與定期追蹤的重要性，並針對病友及家屬提出的日常照護、副作用調理等疑問進行回答。高醫癌症中心與台灣髓緣之友協會共同表示，未來將持續推動以癌友家庭為中心且兼顧「身體醫療」與「心靈關懷」的照護模式 ，並陪伴更多家庭在溫暖的支持下，勇敢邁向新生。