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為培育產業高階資安菁英人才，數位發展部資通安全署於5月30日至31日、6月6日至7日舉辦為期4日的「產業資安菁英班」課程，邀集來自金融、軟體、智慧製造、資安等各種不同產業的在職資安人員參與。受訓人員不僅能學習頂尖資安專業技術，更能在結業後將實務經驗帶回組織落實於日常工作，強化整體資安環境、建構政府與民間更緊密資安人才生態，進而提升台灣全社會資安防禦韌性。資安署表示，近期資安廠商發布雲端威脅展望報告，漏洞攻擊已為主要雲端入侵來源，因此資安署本次特別將課程聚焦在「雲端安全」與「網頁應用防護」。以攻防對照思維為核心架構，帶領學員從攻擊方（紅隊）視角理解威脅態勢，再導入防禦方（藍隊）防護實務強化雲端安全體質，協助建立企業更全面性的整體防禦策略。本次課程為期共4天，為了讓學員接軌國際前瞻技術，資安署特別邀請業界頂尖的資安專家擔任講師，包括專精於機器學習與雲端安全的林殿智，以及專精於Web滲透測試的蘇學翔，兩位講師都在國際指標性大會如Black Hat、DEF CON等具備豐富的演講經驗，相信可為學員帶來國際級的攻防視野。資安署表示，資安菁英實戰培訓課程自110年首次舉辦，歷年已累計結業人數500餘人，協助學員完備因應新興資安威脅所需之事前防護、事中應變等專業實戰能力。依歷屆學員流向調查與相關分析結果，學員在工作獲得成就感、技術問題解決能力等均有相當提升，有的學員甚至後續職務獲得升遷，顯示培訓課程不只有效協助強化企業資安防護能力，對於參訓學員而言，更是資安職涯職能強化的絕佳管道。資安署進一步指出，本次課程參考國際資安人才培訓框架，以資安應變處理工程師為訓練對象，進行高階駭客攻防技術培訓。在課程設計上，前兩日帶領學員從不同的攻擊與防禦的視角，深入瞭解整體資安架構特性。首日從「紅隊攻擊」出發，解析雲端環境的偵察、服務憑證竊取與IAM（身分識別與存取管理）配置弱點提權等滲透技術；次日則轉為「藍隊防禦」，教導學員如何盤點外洩憑證、稽核不安全組態，並在真實雲端環境中進行事件調查與建立監控機制。第三日切入最新版OWASP Top 10 2025網頁安全漏洞，透過大量實作練習，讓學員體會網頁安全攻擊型態的轉變。第四日則透過分組競賽，將學員所學技巧，透過實際解題與操作，內化成為學員核心知能。綜合四日課程，能讓學員從攻擊、防禦、實作、競賽等角度，協助資安產業從業人員掌握全方位知能，以因應快速數位發展所伴隨而來的各項資安風險。