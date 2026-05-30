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2026年「香格里拉對話」於新加坡登場，美國戰爭部長赫格塞斯今（30）日發表演說，直言各界對中國的軍事擴張與區域活動深感憂慮，除了敦促亞洲盟友提高軍事支出，他強調美國尋求相互尊重的區域平衡，但不允許任何霸權主導太平洋，包括中國在內，都不能威脅美國及盟友的安全與繁榮，美國戰爭部將全力阻止區域平衡遭到破壞。對此，我國國防部長顧立雄回應，台灣將持續強化自我防衛能力，台美持續緊密進行軍事交流與合作，善盡區域夥伴責任。顧立雄出席全國高中儀隊決賽前接受媒體訪問，他分析，美方的演說核心在於「以實力捍衛印太和平」，並要求區域夥伴共同分擔嚇阻責任，台灣身為印太地區的一員，有能力也有責任維持台海的和平穩定。活動現場除了儀隊競賽，國防部也設置多個全民國防體驗攤位，藉由生存遊戲等多元互動，深化民眾與學生的國防意識。現場另一亮點是軍事自主科技的實力展示，包含國軍監偵型無人機與中科院自主研發的「勁蜂一型」無人機。顧立雄除了仔細聽取簡報、關切「勁蜂一型」透過發射筒射擊的穩定度外，更主動詢問由劍翔無人機衍生發展的「勁蜂二型」研發近況，展現對國防自主及未來不對稱戰力部署的高度重視。