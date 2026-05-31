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▲台中排隊名店「不二糕餅」推出「迷你蛋黃酥」與「無麩質迷你蛋黃酥」兩款新品。（圖／不二糕餅提供）

不二糕餅到高雄、台北 兩百貨舉行快閃活動

▲到「本大股燒肉」吃燒肉套餐，將可嚐到不二糕餅的迷你蛋黃酥等產品。（圖／不二糕餅提供）

感恩回饋推出 抽獎拼機車、精品行李箱

陳耀訓攜手「慶祝烘焙」、「巴蕾麵包」 推麵包捲組合

▲「陳耀訓·麵包埠」與「慶祝烘焙」、「巴蕾麵包」共同推出「Roll Together」禮盒。（圖／陳耀訓·麵包埠提供）

每逢中秋節檔期必定排隊的台中蛋黃酥名店「不二糕餅」，迎來品牌七週年慶，將獨門招牌蛋黃酥重新詮釋，新推出「迷你蛋黃酥」，以及期間限定「無麩質迷你蛋黃酥」，並宣告在中秋節檔期之前、甚至也還未到端午，就展開全台快閃活動，將到高雄漢神巨蛋、台北遠百信義A13兩個百貨，並與本大股燒肉聯手推出糕點私廚套餐。不二糕餅此次同步推出2新品，「迷你蛋黃酥」將熱銷經典「蛋黃酥」濃縮成迷你大小，酥脆金黃的餅皮，包裹獨門配方綿密紅豆沙與揉碎鹹蛋黃，是一口即可吃的輕巧美味。而，重新平衡油皮結構，餅皮如菠蘿麵包上層細緻口感，入口餅皮酥鬆，穀香滿溢，鹹甜之外還奶香馥郁。不二糕餅並宣告首度除了中秋檔期規劃，還有「北中南連線」，此外更與台中燒肉名店「本大股燒肉」聯手推出糕點私廚套餐，6月1日(一)-7月31日(五)在本大股燒肉推出「糕點私廚套餐」，活動期間於本大股燒肉門店享用燒肉套餐，壓軸甜品即享「迷你蛋黃酥、茶鳳黃」搭配本大股職人手沖茶。不二糕餅並同步有七週年感恩回饋活動，即日起至7月31日(五)在不二糕餅台中門店單筆消費滿880元就送刮刮卡乙張，除了最大獎「宏佳騰電動機車」，還有Rimowa行李箱、富士相機等。另一個推出蛋黃酥總被秒殺的品牌「陳耀訓·麵包埠」，目前暫停營業中，蛋依舊有新產品推出！原來是與「慶祝烘焙」、「巴蕾麵包」聯手推出的「Roll Together」聯名禮盒，集結三款「麵包捲」，包含外形象雪梨歌劇院的「榛果可可歌劇院」、以手搖飲為發想的「青檸伯爵香橙捲」，還有陳耀訓的「玫瑰覆盆子草莓」，即日起開放預訂，每組3顆售價450元，6月5日預購優惠價420元。其中的「玫瑰覆盆子草莓」是陳耀訓則是把自己當年遠赴法國比賽得到冠軍的麵包「莓香絮語」，做二次創作而催生出 。他將乾燥玫瑰花瓣加入布里歐麵團， 塗抹於麵團的內餡則是帶有酸味的覆盆子杏仁餡與酒漬草莓乾，待麵包烤焙完成後，才在上頭裝飾自製奶油乳酪、草莓覆盆子果醬與凍乾草莓，帶出不同酸甜交織的豐富層次。