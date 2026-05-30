美國加州可能成為公共衛生計劃試驗場！科技巨頭Google計劃在加州、佛羅里達州釋放高達3200萬隻「蚊子」，目標是以蚊治蚊，消滅傳播病毒的家蚊，這項計劃正在尋求聯邦政府批准。
釋放3200萬隻雄蚊 防範病媒蚊
紐約郵報報導，Google這項計劃旨在防範多種破壞性蚊媒疾病的擴散，包括西尼羅病毒（West Nile virus）、聖路易腦炎（St. Louis encephalitis）、登革熱、茲卡病毒（Zika）、屈公病以及黃熱病。
目前該提案正由美國環境保護署（EPA）進行嚴格審查，官方將在6月5日前公開徵求公眾意見，隨後再決定是否核發實驗性使用許可證。不過，監管機構尚未宣布若計畫最終獲批，這批蚊子的具體釋放地點。
研究人員表示，這項計劃要釋放的是感染了沃爾巴克氏體（Wolbachia，一種大自然中自然存在的細菌）的雄蚊，當這些受感染的雄蚊與野外的野生雌蚊交配時，受精卵將無法孵化存活，進而能隨著時間推移達到自然抑制、甚至消滅蚊子數量的生態效果。且雄蚊不會叮咬人類，因此不會增加生活周遭會叮咬人的蚊子數量。
專家稱讚非藥劑除蚊 佛州居民怕爆
佛羅里達基斯群島蚊蟲管制區（Florida Keys Mosquito Control District）公共資訊官哈夫（Chad Huff）接受媒體KVUE採訪時大讚，「這是一個非常棒的概念，我們正準備將其實地投入應用，看看其具體成效如何。」他指出，基於對環境保護的考量，各地的蚊蟲管制機構多年來一直在積極尋找傳統化學殺蟲劑以外的替代除蚊方法。
但佛州市民布倫特·奈（Brent Nye）則有疑慮，「我覺得這很有趣，但我不太確定我會不會希望牠們出現在我家後院。因為這種跨物種實驗有太多細節可能會出錯了，我寧願讓其他州先去當實驗品。」
面對量產與執行挑戰，Google強調，團隊將全面利用人工智慧（AI）與自動化機器人系統，來進行大規模的蚊子培育、性別篩選與精準釋放，以達到讓該策略產生實質成效的龐大群體規模。
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紐約郵報報導，Google這項計劃旨在防範多種破壞性蚊媒疾病的擴散，包括西尼羅病毒（West Nile virus）、聖路易腦炎（St. Louis encephalitis）、登革熱、茲卡病毒（Zika）、屈公病以及黃熱病。
目前該提案正由美國環境保護署（EPA）進行嚴格審查，官方將在6月5日前公開徵求公眾意見，隨後再決定是否核發實驗性使用許可證。不過，監管機構尚未宣布若計畫最終獲批，這批蚊子的具體釋放地點。
研究人員表示，這項計劃要釋放的是感染了沃爾巴克氏體（Wolbachia，一種大自然中自然存在的細菌）的雄蚊，當這些受感染的雄蚊與野外的野生雌蚊交配時，受精卵將無法孵化存活，進而能隨著時間推移達到自然抑制、甚至消滅蚊子數量的生態效果。且雄蚊不會叮咬人類，因此不會增加生活周遭會叮咬人的蚊子數量。
專家稱讚非藥劑除蚊 佛州居民怕爆
佛羅里達基斯群島蚊蟲管制區（Florida Keys Mosquito Control District）公共資訊官哈夫（Chad Huff）接受媒體KVUE採訪時大讚，「這是一個非常棒的概念，我們正準備將其實地投入應用，看看其具體成效如何。」他指出，基於對環境保護的考量，各地的蚊蟲管制機構多年來一直在積極尋找傳統化學殺蟲劑以外的替代除蚊方法。
但佛州市民布倫特·奈（Brent Nye）則有疑慮，「我覺得這很有趣，但我不太確定我會不會希望牠們出現在我家後院。因為這種跨物種實驗有太多細節可能會出錯了，我寧願讓其他州先去當實驗品。」
面對量產與執行挑戰，Google強調，團隊將全面利用人工智慧（AI）與自動化機器人系統，來進行大規模的蚊子培育、性別篩選與精準釋放，以達到讓該策略產生實質成效的龐大群體規模。