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國安會秘書長吳釗燮今（30）日在社群平台X發文指出，在向多位國際知名經濟學家請益後，對方表示，在中國的中央計畫經濟中，目前最缺乏的一樣東西就是「希望」，並向外界給出建議，「趁還來得及，遠離中國。」吳釗燮同時秀出四張關鍵的經濟趨勢圖表，從GDP、薪資、外資、消費者信心到通縮危機，全方位揭露中國當前正面臨結構性的經濟失速與困境。吳釗燮分享的數據圖表顯示，中國的國內生產毛額（GDP）成長率已告別過去的超高速成長，預估到2034年將一路滑落至3%以下。作為經濟核心引擎的薪資成長率與GDP成長率雙雙走低，反映出民眾荷包縮水、購買力下降。此外，象徵結構性動力的外國直接投資（FDI）年增率與官方消費者信心指數（CCI），近年同步呈現斷崖式崩跌，消費者信心遠低於100的基準中性線，顯示不論是外資還是中國本土內需，對未來前景都極度悲觀。除了成長停滯，圖表表明中國正面臨嚴峻的通縮風險，從各產業對GDP平減指數的貢獻度來分析，包括工業、房地產等核心支柱產業，在近年均呈現嚴重的負貢獻，顯示整體物價與資產價格持續走跌。這四張由世界銀行（World Bank）及中國國家統計局等權威機構數據編製而成的圖表，證實了知名經濟學家的擔憂，缺乏信心的惡性循環正在中國經濟體內蔓延，唯有及早撤離才能規避風險。