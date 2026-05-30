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▲音樂會當天親友團力挺，伊品表示：「我媽媽是我的粉絲，她送我上面都是鈔票的『有錢花』！」（圖／好言娛樂提供）

女團TPE48成員伊品昨（29）日舉辦個人聲樂獨唱音樂會，歡慶大學畢業，身兼偶像與學生雙重身分的她，從臺灣藝術大學國樂系高材生到偶像藝人，伊品坦言自己最大的改變就是學會時間管理。音樂會當天湧入滿滿親友團力挺，最讓伊品印象深刻的是來自媽媽的特製禮物，她笑說：「我媽媽是我的粉絲，她送我上面都是鈔票的『有錢花』！」讓全場又驚又喜。伊品舉辦個人聲樂獨唱音樂會《青青子衿》，以15首橫跨不同風格的聲樂作品，為自己四年的求學生涯留下紀念，伊品透露這些曲目皆是這4年所學習過的，可以說整個大學生涯都在為這場演出做準備。從偶像舞台走到畢業音樂會舞台，伊品認為最大的不同在於這次不是以偶像身分唱跳演出，「這次沒有在大家面前做偶像的唱歌跳舞，純粹希望能把我的學業分享給粉絲，把事業分享給老師。」伊品順利完成演出，一路兼顧學業與演藝工作，她坦言自己最大的改變就是學會時間管理，「因為同時兼顧學業與事業，變得很會管理時間。」至於學習聲樂過程是否曾萌生放棄念頭？伊品毫不猶豫回答：「沒有，而且我覺得聲樂幫助我的偶像事業很多。」音樂會當天湧入滿滿親友團力挺，包括伊品的媽媽、外婆、大阿姨等全數到場支持，還有TPE48成員蔡伊柔（肉肉）、劉曉晴也現身應援，其中最讓伊品驚喜的是，媽媽送上鈔票花束，立刻引來全場目光。