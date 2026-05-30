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面板大廠友達光電爆發採購弊案。洪姓前高級工程助理涉嫌利用職務掌握公司採購需求，與丈夫蕭姓男子聯手操作供應商交易，透過先低價買進友達所需零件及物料，再高價轉售給友達賺取價差。檢方調查發現，兩人長達15年間累積交易金額高達1.66億元，不法獲利約2898萬元，新竹地檢署日前依違反《證券交易法》非常規交易及《刑法》背信等罪嫌將兩人起訴。檢方指出，洪女自2001年9月至2023年4月間任職於友達，擔任高級工程助理，負責協助研發工程師處理原料採購、零件進料等業務。蕭男則於2008年間借用胞弟名義成立聯丞公司，並擔任實際負責人，該公司已於2024年9月解散。調查發現，洪女涉嫌利用職務之便，促使蕭男實際掌控的公司成為友達供應商，並藉由工作取得公司採購需求、詢價結果及市場價格等資訊後，提前告知蕭男。蕭男再以聯丞名義先行向市場採購相關零件及材料，之後提高價格轉售給友達，從中賺取價差。檢方查出，2008年至2023年間，友達向聯丞採購零件、物料及打件等項目金額累計達1億6672萬餘元，其中約2898萬元流入洪女夫妻口袋。檢調今年1月發動搜索，查扣手機、電腦、銀行存摺及匯款單據等證物，並向法院聲請扣押蕭男名下1100萬元資產獲准。檢方認為，洪女本應依職務為公司爭取最佳利益，卻涉嫌利用職務資訊優勢，與丈夫共同操控供應商交易流程，以不合營業常規方式墊高採購成本、損害公司利益，除衝擊企業治理外，也影響上市公司股東及投資人權益。不過檢方指出，兩人在偵查期間坦承背信犯行，並曾嘗試與友達進行和解，顯示已有悔意，因此在依法起訴的同時，也建請法院審酌相關情狀後量處適當刑責。