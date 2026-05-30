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▲約維奇（Iva Jovic）展現超齡的球風。（圖／美聯／達志影像）

前世界球后大坂直美（Naomi Osaka）在紅土聖地寫下生涯新頁！台灣時間今（30）日晚間進行的2026法國網球公開賽女單第三輪賽事中，大會第16種子的大坂直美，面對年僅18歲的美國新星約維奇（Iva Jovic），雙方歷經3小時的三盤大戰。大坂直美最終頂住搶七失利的壓力，在決勝盤關鍵第10局上演致命破發，以7-6、6-7、6-4驚險過關，生涯首度打進法網女單16強，刷新個人在羅蘭加洛斯的最佳歷史紀錄，下輪將對決球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與澳洲好手卡薩特金娜（Daria Kasatkina）中的勝方。現年28歲、世界排名第16位的大坂直美（Naomi Osaka），在2019年高居世界球后，過去雖手握四座硬地大滿貫冠軍，但在羅蘭加洛斯的紅土球場上卻屢屢陷入苦戰。不過大坂直美今年在巴黎展現出對紅土的極佳適應力，她在首輪力克德國好手施格蒙（Laura Siegemund），次輪再輕取克羅埃西亞名將維基奇（Donna Vekic）。今天第三輪遭遇世界排名第17位、年僅18歲的美國超級新星約維奇（Iva Jovic），雙方一開賽就展開底線抽球的對決。第一盤大坂直美在第5局遭遇破發亂流，所幸她隨即在第6局靠著底線強勢抽球回破，雙方一路拉鋸進入搶七局，大坂直美以7-5險勝拔得頭籌。第二盤兩人比數依然膠著，大坂直美在第3局利用精準的反拍接發球率先破發，雖然第4局立刻被對手回破，隨後再度演變成搶七大戰，約維奇以7-3成功扳回一盤。進入殘酷的決勝盤，兩位前後代天才少女互不相讓，戰況在烈日下陷入膠著。雙方一路保發互咬比分，直到關鍵第10局，老練的大坂直美終於掌握約維奇發球節奏，成功破發拿下勝利，也是該局第一個破發，最終以7-6（7-5）、6-7（3-7）、6-4，終結這場將近三小時的死鬥。這場勝利對「硬地天后」大坂直美而言意義非凡，不僅是她經歷產後復出後在大滿貫賽事的重大突破，更是她職業生涯多次征戰法網以來，首度拿到紅土最高殿堂的16強門票，過去他三度參賽都止步於第三輪。不過大坂直美將在女單16強戰遭遇更嚴苛的考驗。她下一輪的對手，將是大會頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與澳洲好手卡薩特金娜（Daria Kasatkina）對陣後的勝者，大坂直美將再度挑戰自己。