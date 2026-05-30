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中華職棒中信兄弟今（30）日打線大爆發，以10：1輕取富邦悍將，終止近期的8連敗低潮，也讓燜了許久的外野象迷一吐怨氣，進場不再是看球隊輸球。兄弟總教練平野惠一賽後也有話跟象迷說，「球迷的加油聲，真的是會變成球員的力量，我也常強調，職棒是因為有球迷才會有的職棒。」平野指出，球隊本季成績不理想，但仍聽得到外野的應援聲，「大家都知道我們兄弟是人氣球隊，全隊上下都有感到球迷的力量，非常感謝，我們之後也會繼續努力。」兄弟本戰機慘淡，賽前單月吞下15敗，但象迷仍是不離不棄，今日悍將大巨蛋主場滿場4萬人，左外野一片黃澄澄，應援聲也不輸內野邦迷。兄弟此役前8局靠著「本土王牌」鄭浩均6局無失分好投，以2：1領先，打線在9局上大爆發，單局攻下8分，本季第2度得分破10分，終場以10：1擊退悍將，終止近期的8連敗低潮。賽後兄弟總教練平野惠一表示，知道今日有很多象迷進場替兄弟加油，「球迷的加油聲，真的是會變成球員的力量，我也常強調，職棒是因為有球迷才會有的職棒。像今年成績不理想的狀況，還是可以聽到象迷在外野這麼大的加油聲，甚至是連休息室都聽得非常清楚。」平野說，全隊都有聽到象迷在外野吶喊，「我們也會更加全力以赴，為了大家去拚下去，大家都知道我們兄弟是人氣球隊，全隊上下都有感受到球迷的力量，非常感謝，我們之後也會繼續努力。」