柬埔寨媒體報導，金邊初級法院下令羈押6名涉嫌從事電信網路詐騙的台灣嫌犯，以「有組織實施電信詐騙罪」對其提起公訴，最終恐面臨10年監禁。
《柬中時報》報導，案件發生於5月26日。警方對位於金邊市七瑪卡拉區163路的一處住宅展開突擊檢查，在現場發現6名台灣嫌犯，並查獲手機4部、一體機電腦1台、顯示器9台及電腦主機4台等設備。
初步調查顯示，該團夥涉嫌利用柬埔寨作為據點從事跨境網路詐騙活動，通過搭建虛假購物網站及偽造線上商店誘騙受害者，主要作案目標為中國及台灣民眾。
金邊初級法院調查法官5月30日簽發羈押令，對6名嫌犯（5男1女）實施羈押，並正式指控其犯有「有組織實施電信詐騙罪」。6名嫌犯分別為LIN ZI-HAO（22歲）、LU SHAO-HSUAN（28歲）、TSENG WEN-CHUN（22歲）、CHANG WEI-EN（35歲）、LIU JIA-SHENG（28歲），以及女性嫌犯CHEN MEI-JU（21歲）。
目前，女嫌犯已被送往百梳第二監獄（女子監獄）羈押，其餘5名男嫌犯則被送往百梳第一監獄（M1）羈押，等待法院進一步審理。
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初步調查顯示，該團夥涉嫌利用柬埔寨作為據點從事跨境網路詐騙活動，通過搭建虛假購物網站及偽造線上商店誘騙受害者，主要作案目標為中國及台灣民眾。
金邊初級法院調查法官5月30日簽發羈押令，對6名嫌犯（5男1女）實施羈押，並正式指控其犯有「有組織實施電信詐騙罪」。6名嫌犯分別為LIN ZI-HAO（22歲）、LU SHAO-HSUAN（28歲）、TSENG WEN-CHUN（22歲）、CHANG WEI-EN（35歲）、LIU JIA-SHENG（28歲），以及女性嫌犯CHEN MEI-JU（21歲）。
目前，女嫌犯已被送往百梳第二監獄（女子監獄）羈押，其餘5名男嫌犯則被送往百梳第一監獄（M1）羈押，等待法院進一步審理。