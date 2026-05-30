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中華職棒中信兄弟鄭浩均今（30）日對富邦悍將成功復仇，主投6局無失分，外帶9次三振，率隊以10：1終止8連敗，賽後中信慈善基金會董事辜仲諒透過領隊劉志威傳話，向鄭浩均道恭喜。鄭浩均賽後坦言，辜董前役的勉勵，讓全隊更放開來打，「相信這此董事長喊話、鼓勵後，我們會越來越好。」5月13日鄭浩均對悍將僅投0.1局就狂失9分，今日再碰頭繳出好投，他指出，前一場交手內容不好，就是馬上作出配球策略的修正。鄭浩均此役重新擦亮「本土王牌」的招牌，面對強悍的悍將打線，繳出6局無失分3安打、9三振的精彩好投，率隊以10：1擊退悍將，終止近期的8連敗。不過鄭浩均賽後並未馬上接受訪問，而是先跟領隊進行談話，鄭浩均透露，「領隊轉交董事長（辜仲諒）的話，跟我說恭喜。」前役大老闆辜仲諒現身向團隊勉勵，鄭浩均說，並不會感到壓力，反而大家更放開來打。他坦言球隊開季比較不順暢，「相信這次董事長喊話、鼓勵後，我們會越來越好。」鄭浩均5月13日對悍將僅投0.1局就狂失9分，寫下個人最慘一役，今日繳出6局無失分好投，在滿場4萬人面前成功向悍將復仇。鄭浩均說，對方打線對他的球路也熟悉，且會做比較多研究，前一場交手內容不好，就是馬上作出配球策略的修正。雖然繳出無失分好投，但鄭浩均此役也不是沒遇到危機，4局下一出局滿壘、6局下無人出局一、二壘，2次危機鄭浩均全部用三振去解決對手，「自己的危機要想辦法化解，用一樣的策略去進攻好球帶，引誘球對手有捧場。」鄭浩均坦言，比賽前半段是低比分，能夠守住危機很開心，因此情緒上會比較激動。此役背負8連敗的壓力，鄭浩均在滿場4萬人面前上演復仇戲碼，雖然在客場作戰，但他沒有感覺到腹背受敵，反而享受其中，「讓我回到經典賽滿場的感覺，我其實今天丟起來是蠻蠻享受在當。」