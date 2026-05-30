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▲韋禮安（如圖）除了準備多首歌曲唱好唱滿，他先前也早早宣告演唱會上自我突破、挑戰跳舞，今竟然一口氣唱跳5首歌曲，展現誠意。（圖／記者林柏年攝影）

韋禮安今晚（30日）一連兩天在台北小巨蛋舉辦「2026韋禮安HI WE1 韋，您好」巡迴演唱會，由蘇打綠貝斯手馨儀擔任導演，觀賞嘉賓五月天的瑪莎、品冠、阿Ken、Akira、蔡旻佑、Hush、吳姍儒，而5/30也正是「蘇打綠日」，蘇打綠團員全都來到現場，力挺導演馨儀和好友韋禮安。另外范瑋琪、曾沛慈、王力宏、動力火車、林俊傑、A-Lin等人也都送上花籃祝福。韋禮安在圈內有著好人緣，今晚首場演出，到場欣賞的藝人包括五月天的瑪莎、品冠、阿Ken、Akira、蔡旻佑、Hush、吳姍儒、理想混蛋、冰球樂團、黃瑋昕、Ozone子翔和祖安、廖柏雅、徐凱希、曾靜玟、郭家瑋、聖恩、黃氏兄弟等等。這次演唱會再次邀請到合作默契十足的馨儀擔任導演，打造一場充滿韋禮安音樂風格和創新舞台設計的精彩演出。正在參戰《乘風2026》的曾沛慈與范瑋琪雖未到場，但也送上花籃祝福，范瑋琪寫下：「今天晚上要幹嘛，當然是去聽韋禮安演唱會啊！Good Show。」好友曾沛慈則表示：「客套話不多說，在我心裡的歌王和好友，永遠為你加油。」其他像是王力宏、動力火車、林俊傑、徐佳瑩等人也都紛紛送上祝福。值得一提的是，歌后A-Lin今年接棒金曲獎主持，她不忘拜碼頭，向主持過金曲的前輩韋禮安喊話：「你的金曲獎主持人『小師妹』A-Lin。」展現一貫的幽默。韋禮安除了準備多首歌曲，唱好唱滿，他先前也早早宣告演唱會上自我突破，挑戰跳舞，今竟然一口氣唱跳5首歌曲，展現誠意。韋禮安雖不是唱跳歌手出身，但仍表現相當好、展現舞蹈魂。事實上為了這次的唱跳演出，行程滿檔的他提前部署，百忙中抽空上舞蹈課已長達半年，走到哪裡都掛念著舞步，演唱會前夕更是密集排舞，一步一步練習，終於在演唱會上秀出帥氣成果，經紀人也透露演唱會唱歌對他來說已是最容易的事。