美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月31日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上費城費城人的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而費城費城人則是推出盧札多（Jesús Luzardo）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（37勝20敗）vs費城費城人（29勝28敗）
比賽時間：台灣時間5月31日（日）早上10:10
✅道奇觀戰焦點：道奇近期打下本季最長的六連勝，明天將由佐佐木朗希掛帥先發，力拼本季第四勝，而打線方面，道奇昨日單場擊出四發全壘打，大谷翔平更是連續兩場有全壘打表現，打擊近況十分火燙。
觀戰重點：
觀戰重點：
MLB賽程（台灣時間5/31）
02:10 白襪 VS 老虎
04:05 遊騎兵 VS 皇家
04:05 金鶯 VS 藍鳥
04:05 國民 VS 教士
04:05 海盜 VS 雙城
04:10 光芒 VS 天使
04:10 守護者 VS 紅襪
04:10 太空人 VS 釀酒人
04:10 大都會 VS 馬林魚
07:15 紅雀 VS 小熊
07:15 紅人 VS 勇士
09:10 落磯VS 巨人
10:05 運動家 VS 洋基
10:10 水手 VS 響尾蛇
10:10 道奇VS 費城人
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：道奇VS費城人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台
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比賽時間：台灣時間5月31日（日）早上10:10
✅道奇觀戰焦點：道奇近期打下本季最長的六連勝，明天將由佐佐木朗希掛帥先發，力拼本季第四勝，而打線方面，道奇昨日單場擊出四發全壘打，大谷翔平更是連續兩場有全壘打表現，打擊近況十分火燙。
觀戰重點：
- 打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？
- 佐佐木朗希對上費城人強力打線，能否展現壓制力？
觀戰重點：
- 費城人打線能否攻下更多分數支援投手？
- 投手群能否壓制道奇打者的長打火力？
MLB賽程（台灣時間5/31）
02:10 白襪 VS 老虎
04:05 遊騎兵 VS 皇家
04:05 金鶯 VS 藍鳥
04:05 國民 VS 教士
04:05 海盜 VS 雙城
04:10 光芒 VS 天使
04:10 守護者 VS 紅襪
04:10 太空人 VS 釀酒人
04:10 大都會 VS 馬林魚
07:15 紅雀 VS 小熊
07:15 紅人 VS 勇士
09:10 落磯VS 巨人
10:05 運動家 VS 洋基
10:10 水手 VS 響尾蛇
10:10 道奇VS 費城人
📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：道奇VS費城人
🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台