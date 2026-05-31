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打線能否串聯發揮？得點圈能否攻下分數？

佐佐木朗希對上費城人強力打線，能否展現壓制力？

費城人打線能否攻下更多分數支援投手？

投手群能否壓制道奇打者的長打火力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月31日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上費城費城人的比賽，此戰道奇將推出佐佐木朗希先發，而費城費城人則是推出盧札多（Jesús Luzardo）應戰。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（37勝20敗）vs費城費城人（29勝28敗）比賽時間：台灣時間5月31日（日）早上10:10✅道奇觀戰焦點：道奇近期打下本季最長的六連勝，明天將由佐佐木朗希掛帥先發，力拼本季第四勝，而打線方面，道奇昨日單場擊出四發全壘打，大谷翔平更是連續兩場有全壘打表現，打擊近況十分火燙。觀戰重點：✅費城人觀戰焦點：費城人昨日遭到道奇投手群封鎖，在比賽前段完全無法掌握投手球路，5.2局都未能擊出安打，投手方面雖然昨日費城人先發投手僅被敲出五支安打，但卻有四支是全壘打，被長打率極高。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/31）02:10 白襪 VS 老虎04:05 遊騎兵 VS 皇家04:05 金鶯 VS 藍鳥04:05 國民 VS 教士04:05 海盜 VS 雙城04:10 光芒 VS 天使04:10 守護者 VS 紅襪04:10 太空人 VS 釀酒人04:10 大都會 VS 馬林魚07:15 紅雀 VS 小熊07:15 紅人 VS 勇士09:10 落磯VS 巨人10:05 運動家 VS 洋基10:10 水手 VS 響尾蛇10:10 道奇VS 費城人📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS費城人🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台