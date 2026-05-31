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洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，近期展現了歷史級別的統治力。在昨（30）日主場迎戰費城費城人隊的比賽中，大谷翔平再次展現火燙手感，不僅擊出本季第10支全壘打，個人全場更繳出4打數3安打的猛打賞成績，幫助道奇隊以4：2奪勝，拉出一波本季最長的6連勝。如此目前他本季的全壘打數，已經達到他自責分的兩倍，相當驚人。大谷翔平最令美媒震撼的，是他投打兩端數據的「不對稱」。美國運彩分析平台「Onyx Odds」在社群媒體上指出一個驚人的數據：本賽季大谷翔平擊出的全壘打數（10支），竟然多過他在投手丘上所失的自責分（5分）。這項「10 > 5」的異常數據在美職棒壇引發巨大衝擊，球迷紛紛在網路上崩潰留言：「這傢伙真的太瘋狂了！」、「這完全不合邏輯，如果他全場全局都投球，根本不可能輸球吧？」、「怎麼會有運動員能強成這樣？」這種在投手丘上極致壓制、在打擊區又瘋狂開轟的表現，讓外媒直呼其二刀流數據早已進入「異次元」。除了驚人的全壘打數據，大谷翔平在本場比賽中擊出的這支右外野陽春砲，也讓他達成了生涯另一座重要里程碑——美職生涯第700分打點。大谷僅花費1070場出賽就達成此紀錄，超越了松井秀喜（1105場）與鈴木一朗（2104場），成為日本選手史上最速達成者。談及近期重回量產態勢的打擊狀態，大谷顯得相當平靜：「那是運氣好才過牆的。目前中外野方向的平飛球擊球感覺很好，接下來只要能調整好擊球角度，長打會更多。」根據道奇隊的數據分析，大谷翔平在5月12日之後的15場比賽中，平均擊球速度從之前的92.7英里（約149.1公里）大幅回升至94.6英里（約152.2公里），已完全擺脫開季初期的低潮。儘管目前的擊球角度（12.7度）相較過去兩年（16.2度與15度）仍略顯偏低，但隨著擊球爆發力恢復，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，這正是大谷即將進入「全壘打量產期」的明顯信號。