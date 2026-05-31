我是廣告 請繼續往下閱讀

▲包含道奇隊在內，共有10支大聯盟球隊近期已派遣球探赴日，親自視察佐藤輝明的表現。（圖/阪神虎官方X/＠TigerDreamlink）

洛杉磯道奇隊近年來積極網羅日本頂尖好手，陣中已坐擁大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三名頂級球星，儼然成為大聯盟中的「日本最強戰隊」。根據美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）最新報導，道奇隊的補強腳步並未停歇，目前已將目光轉向效力於阪神虎隊的強打者佐藤輝明，外界推測道奇隊極有可能在未來將其納入麾下，打造前所未見的「日本四天王」陣容。作為NPB目前最頂尖的強打者之一，佐藤輝明在截至日本時間28日為止的賽季中，展現了恐怖的打擊實力，在中央聯盟的打擊三冠王（打擊率.378、13支全壘打、38分打點）榜單上皆穩居首位。佐藤輝明強悍的打擊火力已引起大聯盟球團的熱烈關注。《運動畫刊》指出，包含道奇隊在內，共有10支大聯盟球隊近期已派遣球探赴日，親自視察佐藤輝明的表現。其他有意爭取的球隊還包括芝加哥小熊隊、紐約洋基隊、聖路易紅雀隊、紐約大都會隊、洛杉磯天使隊、亞利桑那響尾蛇隊、辛辛那提紅人隊、底特律老虎隊及德州遊騎兵隊。儘管佐藤輝明距離取得海外自由球員（FA）資格尚需等到 2029 年，但報導分析，只要阪神虎隊同意放行，大聯盟球團極可能採取「入札制度」，在今冬便展開搶人大戰。針對道奇隊的參與程度，美媒預測：「一旦佐藤輝明正式進入轉會市場，道奇隊絕對會參與投標。」憑藉道奇隊近年來展現出高度延攬日本球員的積極度，以及成功協助球員融入體系的優良紀錄，未來道奇與佐藤輝明之間產生連結的機率極高。隨著佐藤輝明在日職展現出的長打爆發力與日俱增，這場橫跨太平洋的搶人大戰已悄然升溫。究竟這名阪神強打能否成為下一位披上道奇戰袍的日本人，並與大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希共組豪華的日本軍團，將是今年冬天大聯盟最受關注的焦點之一。