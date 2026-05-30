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▲太妍穿純白挖空小背心，小露手臂線條和事業線，散發女神氣場。（圖／讀者提供）

韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》今（30）日在高雄國家體育場（世運主場館）登場，韓國流行天王G-Dragon（GD、本名權志龍）頻頻用中文問全場粉絲「你愛我嗎」，接著說「我愛你」跟大家告白，而「少女時代」隊長太妍（泰妍）疑似耳機出問題，一度壓緊耳返唱歌，但不影響她飆出完美高音。GD以鴨舌帽、白色背心搭配駝色西裝，並繫上領巾壓軸現身，一開始先用中文打招呼，「大家好，你好嗎？很高興，我是G-Dragon」，接著一連熱唱〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉，唱完便拿歌詞「Do you love me」一直問全場近4萬名觀眾，最後用中文說：「你愛我嗎？我愛你！」讓台下粉絲興奮尖叫。此外，GD表示，上次來高雄是10年前，「你們在這段時間有想我嗎？還是有人有去科切拉？」他說在科切拉舞台有提到BIGBANG，「我們正在準備中，也會一起來台灣，我非常希望可以，所以請你們再等我們一下下，OK？」承諾要帶團員再來台灣開唱。女神太妍在GD之前登台，她穿純白挖空小背心，小露手臂線條和事業線，以歌曲〈I〉開場，接著演唱〈Feel So Fine〉，但在唱到〈Four Seasons〉時，似乎監聽耳機有問題，太妍用手貼著耳返演出，照樣飆出高音，唱功完全不受影響。太妍再帶來〈Panoram〉、〈Time Lapse〉等作品，全程話不多，只說「能在這麼多粉絲面前唱歌很幸福」、「很高興能夠在高雄跟大家打招呼」等，不過依舊引起台下粉絲熱情歡呼和應援。