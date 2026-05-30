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▲Ella（如圖）提到這段時間自己不斷鼓勵爸爸堅持下去，坦言爸爸在50年前因工作的關係，失去他的右手。（圖／Ella微博）

Ella（陳嘉樺）近日展開巡演，今晚（30）日她在台上突然透露70多歲的父親因車禍腦出血，導致認知和語言功能受到影響，消息一出讓粉絲擔心不已。提及爸爸現況，Ella剛透過所屬勁樺娛樂向《NOWNEWS今日新聞》表示：「一切都在往好的方向前進，非常感謝大家的關心，我內心也一直是這樣相信著，我爸爸會好起來！他會堅持下去，也謝謝大家的祝福、謝謝大家。」Ella在演唱會上，坦言母親節前夕，70多歲的爸爸發生車禍，雖然是小小的車禍，卻造成爸爸身體極大傷害，因當下撞到頭、縫了4針，這也導致腦出血壓迫到認知、語言功能，無法好好說話。Ella雖不捨，但她也要大家別擔心，表示一切都往好的方向前進，努力復健、恢復認知與表達能力。Ella提到這段時間自己不斷鼓勵爸爸堅持下去，坦言爸爸在50年前因工作的關係，失去他的右手，Ella語帶哽咽說「爸，你50年前你斷了一隻手，你都沒放棄過你的人生，所以這次請你不要放棄、你還有機會，用不一樣的方式度過餘生。」台上，Ella也希望大家把這段話錄起來，鼓勵她的爸爸必須靠自己堅持下去，說一聲：「陳爸加油，你要堅持下去。」對於爸爸的狀況，Ella所屬勁樺娛樂回應《NOWNEWS今日新聞》：「一切都在往好的方向前進，非常感謝大家的關心，我內心也一直是這樣相信著，我爸爸會好起來！他會堅持下去，也謝謝大家的祝福、謝謝大家。」