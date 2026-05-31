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NBA西區冠軍賽即將進入最扣人心弦的最終決戰，聖安東尼奧馬刺隊將於今（31）日晚間遠征奧克拉荷馬，與雷霆隊進行生死搶七，勝者將取得前往總冠軍賽、與紐約尼克隊爭奪金盃的最後門票。隨著比賽進入倒數階段，聯盟官方正式公佈了本場關鍵戰役的執法裁判名單，由資深裁判戴維斯（Marc Davis）壓陣。根據 NBA 官方網站公告，將由資深名哨馬克·戴維斯擔任本場搶七大戰的裁判長（crew chief）。與他共同執法的裁判組成員包括約翰·戈布爾（John Goble）擔任裁判，以及喬許·提文（Josh Tiven）擔任裁判官；米切爾·厄文（Mitchell Ervin）則被指派為備用裁判。本次裁判名單中，資深裁判馬克·戴維斯擁有長達28年的NBA執法資歷，累積執法過1626場例行賽及218場季後賽，其中包含23場總冠軍賽。值得注意的是，馬刺與雷霆的球迷圈對於本場裁判人選高度關注，而備受部分球迷爭議的「托尼兄弟」（Tony Brothers）與史考特·福斯特（Scott Foster）並未出現在本次的搶七裁判名單中。根據執法記錄，這將是馬克·戴維斯在本輪系列賽中第二次執法。他曾擔任系列賽第三戰的裁判長，該場比賽由雷霆隊在聖安東尼奧取勝。戈布爾曾執法系列賽第一戰，該役雙方鏖戰至二度延長，最終由馬刺隊在客場險勝；提文則參與了雷霆隊在第二戰扳平系列賽的執法工作。各裁判組成員資歷如下：馬克·戴維斯（Marc Davis）：生涯第28個賽季，執法過1626場例行賽、218場季後賽，包含23場總冠軍賽。約翰·戈布爾（John Goble）：生涯第19個賽季，累積1074場例行賽及151場季後賽經驗，包含12場總冠軍賽。喬許·提文（Josh Tiven）：生涯第16個賽季，執法過920場例行賽及99場季後賽，包含10場總冠軍賽。米切爾·厄文（Mitchell Ervin）：執法經驗相對較淺，正值生涯第11個賽季，曾執法557場例行賽及24場季後賽。由於本系列賽中，雙方對於身體對抗、防守強度以及「假摔」等判決的爭議不斷，球迷與分析師對於這組裁判如何掌控搶七大戰的尺度保持高度關注。這場決定西區冠軍歸屬的戰役，預計於台灣時間早上8點正式開打。