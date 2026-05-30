我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD出場時是穿著西裝外套，看起來真的好熱。（圖／讀者提供）

集結韓流天王G-Dragon（GD）、少女時代泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii共同參演的《K-SPARK IN KAOHSIUNG》，今（30）日晚上在高雄世運主場館盛大登場，不過天氣實在太熱，穿西裝外套登場的GD，表演到最後一首歌《Crooked》時也忍不住脫掉，爆汗到瀏海濕透成條碼模樣。GD是該拼盤演出的壓軸嘉賓，一連帶來6首歌《POWER》、《HOME SWEET HOME》、《TOO BAD》、《Crayon》、《Crooked》誠意十足，唱完後接著用中文對粉絲說：「大家好，你們好嗎？很高興，我是GD。」他也不忘撩粉：「你愛我嗎？我愛你們。」粉絲嗨到爆。不過今天氣溫最高31度，GD最後忍受不了高溫，表演到《Crooked》直接脫掉外套跟帽子，整顆頭髮濕到不行，瀏海根根分明宛如載具條碼，下台前不忘對著鏡頭，大秀他小指的愛心造型指甲彩繪，還送上飛吻道別，誠意滿滿，雖然天王唱到後面汗流浹背，但他也帶來禮物，GD預告BIGBANG演唱會很快就會到台灣舉辦，讓4萬多名粉絲超驚喜。全場最後也送上1分鐘煙火，為《K-SPARK IN KAOHSIUNG》畫下完美句點。