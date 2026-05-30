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中華職棒中信兄弟今（30）日以10：1擊退富邦悍將，終止近期的8連敗，此役兄弟打線前8局得點圈8打數僅1安，9局上發揮優異的選球，單局得點圈4打數敲出3安，含黃韋盛的滿貫砲，單局灌進8分奠定勝基。此役兄弟得點圈爆發是其次，重點是投手能夠在比賽前段化解對方得點圈機會，悍將此役得點圈6打數無安打，其中有5個打席遭到鄭浩均三振，成為此役勝負分水嶺。兄弟此役開局就有滿壘攻勢，卻沒能有效把握，僅靠著詹子賢的游擊滾地球攻下1分，第2至4局被鈴木駿輔9上9下。5局上第4次得點圈機會，新秀陳九登敲出適時安打，替兄弟打下第2分，雖然張士綸敲安助兄弟攻佔一、二壘，但岳政華、王威晨未能延續，兄弟前5局6次得點圈機會僅敲出1安。6局上、7局上兄弟各1次得點圈機會，許庭綸、許基宏皆是飛球出局，累積得點圈8打數1安，打擊率僅1成25。不過9局上兄弟發揮以往團隊出色的選球能力，單局選到5次保送，更難能可貴的是，單局4次得點圈機會敲出3安，包括黃韋盛的滿貫砲，單局灌下8分奠定勝基。總計兄弟此役團隊得點圈12打數4安打，打擊率3成33，本季第2度單場得分雙位數。此役能夠獲勝，9局上打線爆發只是其次，關鍵在於比賽前段碰到危機，投手群能夠適時讓瓦解對方攻勢。此役悍將獲得8次得點圈機會，6打數無安打，僅靠林澤彬的高飛犧牲打拿下1分，其中有5個得點圈打席，先發投手鄭浩均都用三振化解，讓悍將4局下一出局滿壘、6局下無人出局一、二壘，最終都變成殘壘。在這場前8局1分差的拉鋸戰，兄弟能夠成功守下，對團隊氣勢的提升是有很大的幫助，正如平野惠一賽後所述，畢竟不是每場比賽都能單局打下8分，能持續做的，就是防守端穩住腳，攻擊端抓住對手缺失，一口氣擊倒。