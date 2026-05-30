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2026最熱門韓流拼盤演唱會《K-SPARK IN KAOHSIUNG》今（30）日在高雄世運登場，DPR IAN、KiiiKiii、FTISLAND、少女時代泰妍（太妍）、G-Dragon（GD）接力上場表演，尾聲時，GD不忘為台灣VIP（粉絲名）送上驚喜，他確定今年會帶著BIGBANG來台灣開唱，笑喊「在等我一下」。GD去年7月跟11月分別在台北大小巨蛋舉辦《Übermensch》演唱會，這回來到南台灣高雄，他回憶湧現，想起10年前曾來到此地，不知道粉絲有沒有忘記，後來話鋒一轉，提到今年跟BIGBANG在科切拉音樂節（Coachella 2026）合體，表示「BIGBANG全部的人之後也會到台灣」，他覺得會成行，請大家再等一下下，讓全場尖叫到不行。BIGBANG今年8月出道滿20週年，GD去年3月舉辦演出時，就提到「BIGBANG會幹大事」舉辦成年禮，去年來台時也一直提到「會把BIGBANG帶來見大家」，這趟在高雄又再提一次，加上各大社群已經鋪天蓋地爆料BIGBANG十月將登上台北大巨蛋，讓VIP們期待不已。今晚GD一共帶來6首歌表演，包含《POWER》、《HOME SWEET HOME》、《TOO BAD》、《Crayon》、《Crooked》，唱完後，主辦單位更送上1分鐘的煙火秀，讓全場4萬位歌迷HIGH到不行。