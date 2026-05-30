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前民眾黨主席柯文哲近來風波不斷，使用私人帳號在網路開嗆蔡壁如，昔日幕僚吳靜怡又爆料柯文哲過去曾寫情書追求他人，導致對方嚇到離職甚至出國。前民眾黨中央委員張益贍證實「情書事件」絕非子虛烏有，並直言當年許多幕僚與蔡壁如為了保護當事人及柯文哲，幫忙掩蓋秘密多年，如今蔡壁如卻換來柯文哲的追殺。針對網傳的2014年情書風波，張益贍在政論節目《台灣最前線》坦言，因為柯文哲一定不會承認，且另一位當事人不希望事情被渲染，幕僚過去為了保護當事人絕口不提，但他強調「有當事人，這件事情就不是子虛烏有」。張益贍更為蔡壁如抱不平，指出蔡壁如陪了柯文哲大半輩子，從事情發生時就不斷幫忙掩護、蓋新聞，結果現在柯文哲為了蔡壁如可能參選彰化的事情，竟開始檢討起民眾黨的放話文化。張益贍質疑，蔡壁如在彰化的民調甚至高於黨主席黃國昌在新北市的民調，本該是民眾黨壯大的關鍵，柯文哲卻選擇在網路留言放話。他痛批，柯文哲明明有蔡壁如的電話卻不直接溝通，反而像個「網軍頭」在網路發動攻擊，「你留言之後，內部人士就知道是柯文哲自己的帳號，然後就開始網軍攻擊蔡壁如、網軍攻擊楊寶楨。」他認為，這才是民眾黨真正的目的。