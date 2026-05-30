中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲今（30）日在與味全龍的比賽中，有2次打擊後的動作受到討論，4局上來不及收棒形成界外球，陳傑憲對著手中球棒碎碎念，還用手拍了棒頭，8局上敲出強勁平飛球卻被策動雙殺守備，陳傑憲當場氣到摔球棒，也成為熱議話題，球迷直呼陳傑憲運氣有夠差，「再強大的隊長也敗給運氣」。

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統一獅來不及收棒形成界外　對球棒碎碎念

陳傑憲此役扛先發第3棒、左外野手，首打席被龍隊先發投手梅賽鍶（C.C. Mercedes）三振，4局上第2打席，在1壞球後陳傑憲面對梅賽鍶的內角球，想收棒卻來不及，球棒碰到球後形成界外球，被記上1顆好球，陳傑憲看著自己的球棒，口中不停碎碎念，還用手拍了下棒頭，畫面相當逗趣。

得點圈強勁平飛球卻被雙殺　陳傑憲氣到摔球棒

6局上第3打席陳傑憲敲安，8局上第4打席陳傑憲面對一出局一、二壘有跑者的局面，從龍隊後援投手陳冠偉手中敲出投手前強勁平飛球，卻被陳冠偉美技接殺，加上二壘跑者離壘過遠，變成一次雙殺守備，獅隊反攻氣勢也瞬間瓦解，陳傑憲當場氣到摔球棒。

陳傑憲摔棒的畫面也成為熱議話題，不少球迷認為陳傑憲該打席運氣有夠差，「現場看到那球超級無敵衰」、「認真的態度」、「這球真的超級嘔」、「再強大的隊長也敗給運氣」。總計陳傑憲此役4打數1安打，打擊率2成60，終場獅隊以0：2不敵龍隊，吞下2連敗，上半季淘汰指數剩下9，逆轉奪冠機率渺茫。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...