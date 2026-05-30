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▲獲得亞軍的紀欣伶，將榮耀歸功於一路支持她的家人與粉絲。（圖／翻攝自紀欣伶Cindy♡찌신링IG@cindychi106）

▲靚靚坦言對名次感到驚喜，除了感謝粉絲支持，也特別致謝工作人員的用心推廣，讓她們被更多人看見。（圖／翻攝自靚靚IG@chenny13939）

台韓合製的女團選秀節目《宇宙啦啦隊》今（30）日晚間舉辦LIVE總決賽，18位女孩歷經數月訓練、層層淘汰與人氣考驗後，全力爭取最後9個成團席次，最終經過觀眾投票與評審評選後，第一名至第九名依序是海莉、紀欣伶、靚靚、艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia、妃妃及慢慢，團名則取為「W!nky」，奪下冠軍的海莉情緒相當激動，含淚以台語「多蝦多蝦」感謝粉絲和評審。奪下最高榮譽第一名的海莉，在台上難掩激動情緒，她真誠地向觀眾與支持者致謝，海莉表示，如果沒有粉絲一路相挺，自己和團隊無法走到今天，最後更熱淚盈眶地以台語「多蝦多蝦」感謝大家與評審，率真又充滿在地感的回應贏得全場熱烈掌聲。獲得亞軍的紀欣伶上台後，將榮耀歸功於一路支持她的家人與粉絲，並特別感謝陪伴她走過低潮的朋友，在她焦慮與缺乏自信時不斷鼓勵「妳很棒」。最後，紀欣伶也向節目組表達由衷謝意，感謝他們如同家人般的照顧與用心打造的舞台。季軍由靚靚拿下，她坦言對名次感到驚喜，除了感謝粉絲支持，也特別致謝工作人員的用心推廣，讓她們被更多人看見。靚靚謙虛表示，從一路相伴的夥伴身上學到許多，期許未來能持續進步；同時也感性向家人告白，提到媽媽每次到場支持，成為她無後顧之憂追夢的重要力量。