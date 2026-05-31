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臺北富邦勇士球星「野獸」林志傑將於本賽季結束後高掛球鞋，球團特別策劃《致傑：傳奇之路 BE THE BEAST》林志傑職業生涯特展，NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》最新一集，主持人18哥帶大家直擊位於松山文創園區一號倉庫的「林志傑籃球生涯特展」，跟著節目的腳步，帶您一次看懂展覽精華，重溫這位台灣籃球指標人物的輝煌歲月。走進展場，首先映入眼簾的是壯觀的「球衣牆」。從SBL超級籃球聯賽「台啤時期」的經典球衣到CBA浙江廣廈、中華隊藍白戰袍到臺北富邦勇士各時期特殊球衣一應俱全，看到琳瑯滿目的球衣，主持人18哥在節目中表示：「如果是林志傑的粉絲，來這邊真的會讓你大飽眼福」。在球衣牆的另一側展出的是極具歷史價值的球員卡和林志傑的周邊小物，其中最令18哥印象最深刻的是台啤時期的護腕，他說：「以前看喬丹（Michael Jordan）或者籃球博士鄭志龍都很喜歡戴這種小護腕，所以看到林志傑這個護腕真的是喚起球迷滿滿的青春回憶」。接下來即將進入本集的「重頭戲」，18哥要帶讀者介紹展區內的林志傑夢幻實戰鞋款，從2011年的Hyperdunk、二連霸及三連霸的Ja Morant 1代、李寧為林志傑特製的鞋款以及Kobe 5和Kobe 6。鞋面上深邃的汗漬，見證了野獸在球場上的拼戰痕跡。此外，還有Nike特別為傑哥引退客製的「Kobe 8 馬年」限定款，絕對讓鞋迷大呼過癮。展覽不僅好拍還很好玩，現場還有林志傑招牌動作的「挑戰巔峰」互動關卡。主持人18哥更在節目中霸氣喊話：「只要能達成排行榜全制霸拿第一，我直接送你一雙鞋」！更多精彩內容請鎖定本周的《鞋槓人生》。