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斯里蘭卡佛教對一名高階僧侶處以停職處分，原因是他遭控性侵一名11歲女童。《南華早報》（South China Morning Post）報導，71歲的帕萊加馬·赫馬拉薩納（Pallegama Hemarathana，音譯）被免除身為一棵神聖菩提樹首席守護者的職務。報導指出，這棵菩提樹被認為是由當年為佛陀遮蔽風雨的聖樹幼苗所培育而成，極受大眾信奉。 佛教徒相信，這棵聖樹與佛陀得道開悟時為其遮蔽風雨的菩提樹有著密切的淵源。佛教首席法師發布聲明指出，委員會決定暫停赫馬拉薩納法師的職務，直到針對他的司法訴訟程序結束為止。警方於5月9日逮捕了赫馬拉薩納，因他涉嫌於2022年，在位於可倫坡（Colombo）以北200公里的阿努拉達布拉區（Anuradhapura）的聖菩提樹寺（Jaya Sri Maha Bodhi）內，性侵一名11歲女童。該名僧侶隨後已獲准保釋，但法院已限制其出境。該寺廟每日吸引數千人前來朝拜。 赫馬拉薩納遭到停職的同一天，正值斯里蘭卡慶祝「衛塞節」（Vesak）。衛塞節是南傳佛教傳統紀念日，紀念佛陀誕生、成道、涅槃的日子，祈求天下無災無難，祈求人心淨化，也祈求社會祥和。這起案件震驚了這個宗教風氣保守的國家。斯里蘭卡過去曾發生過幾起神職人員涉嫌虐待或侵害兒童的案件，但赫馬拉薩納是遭指控此類罪名中地位最高階的僧侶。在另一島國境內的獨立案件中，一組共22名的僧侶於4月因持有110公斤的大麻遭逮捕，目前仍被羈押候審，但他們並未被解除僧侶身分。