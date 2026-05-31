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馬來西亞彭亨州（Pahang）文冬縣（Bentong）雲頂高原下山路段發生嚴重車禍，兩輛遊覽車與一輛休旅車發生碰撞，造成7人受傷。涉事遊覽車上的乘客大多數為外籍人士，這起事故也導致下山路段交通一度陷入癱瘓。馬來西亞媒體《中國報》報導，這起車禍發生於30日下午約4點多，事發地點位於雲頂高原通往雲頂森芭（Genting Sempah）下山路段的15公里處。當地消防局於5點29分接獲報案後，於傍晚6點06分抵達現場。現場畫面顯示，其中一輛遊覽車的車頭嚴重損毀，另一輛遊覽車則側翻倒在路中央，休旅車也有明顯損毀。救援隊指出，其中一輛載有36名尼泊爾籍乘客的遊覽車發生側翻，導致車上6人受傷；另一輛載有34名孟加拉籍與尼泊爾籍乘客的遊覽車，車上人員則全數平安。此外，涉事遊覽車的乘客大多為外籍人士，僅遊覽車司機為馬來西亞本國籍。休旅車上的3人中，有1人受傷，另外2人未受傷。在消防人員趕抵現場前，所有涉案人員皆已自行逃出車外。多名傷者在路旁等待救援，隨後由救護人員、警方及相關單位趕抵展開援助、進行急救，並交由衛生部人員送往醫院治療，同時協助疏散乘客與清理現場。這起車禍也導致雲頂高原下山路段的交通一度陷入癱瘓，車龍一路綿延至通往山腳的新收費站。警方表示，目前已展開調查、釐清事故發生的原因與詳細經過。