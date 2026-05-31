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非農就業報告恐引發市場劇烈震盪？

博通財報壓軸登場、美債殖利率蠢動

在市場憧憬美伊戰爭將在短時間內結束，加上AI熱潮持續升溫、科技股領漲之下，美國股市29日三大指數再創新高，標普500指數更是連九周收漲。隨著投資人正全面評估蠢蠢欲動的通膨以及潛在的升息是否會終結美股這波漲勢，市場將在下週迎來一項至關重要的勞動市場經濟數據。此外，半導體大廠博通（Broadcom）即將公布的財報，也將在未來一週對炙手可熱的人工智慧（AI）概念股發起考驗。根據路透社報導，回顧本週，美股各大指數持續攻高，標普500指數更是寫下連續第九週上漲的輝煌紀錄。今年以來，該指數累計漲幅已超過10%，而那斯達克綜合指數則大漲了16%。今年3月，科技股及其他深具影響力的巨型權值股（Megacaps）曾遭遇重創，但隨後在AI狂潮推升強勁獲利展望的帶動下，科技股再度領軍，引領市場強勢復甦。Horizon Investment Services執行長卡爾森（Chuck Carlson）表示：「這群權值股當時確實經歷了相當顯著的修正。而這波市場再度爆發的真正燃料，正是因為投資人進場看到這群股票的價值已經浮現，且發現他們的獲利仍以相當快的速度在成長，進而進場大舉掃貨。」近幾週來，由於外界寄望這場已延續三個月的伊朗戰爭能迎來終點，市場情緒也受到提振。不過，在邁入下週之際，資產價格依舊容易受到衝突局勢最新進展的左右。將於6月5日發布的月就業報告正值投資人日益擔憂持續高企的通膨，以及通膨可能進一步引發升息的潛在危機，這對股市而言絕非好消息。週四公布的數據顯示，受伊朗戰爭期間能源價格上漲的推動，截至4月底的12個月內，個人消費支出（PCE）物價指數年增3.8%，創下2023年5月以來的最大升幅。而聯準會（Fed）向來將PCE通膨指標視為其2%政策目標的重要參考。嘉信理財金融研究中心（Schwab Center for Financial Research）首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）表示：「如果我們迎來一份火熱的就業報告，加上持續攀升的通膨數字，我認為這將繼續改變市場對聯準會政策前景的預期。相反地，如果報告表現弱於預期，或許就能安撫市場的焦慮情緒，讓大家不再那麼擔心聯準會必須轉向收緊政策。」據路透社截至29日的調查顯示，5月份的非農就業報告預計將顯示失業率為4.3%，且新增就業人數為8萬5000人。愛德華瓊斯（Edward Jones）資深全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）指出，如果新增就業人數超過15萬人，可能會對股市造成困擾，因為這會加劇市場對經濟「過熱」的擔憂，進而將美國公債殖利率推得更高。庫爾卡法斯表示，「我們已有足夠的跡象表明經濟活動依然穩健。」其中包括在美國企業第一季獲利表現大放異彩之後，亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測模型顯示，第二季經濟成長率將達到3.8%。他認為，這顯示市場應該「不用那麼擔心經濟衰退的後果……相反地，我們更應該關注的是：我們是否正處於一個可能過熱的經濟體系中？」半導體大廠博通將於週三（6月3日）公布季度財報，作為美國市值第六大的企業，其表現無疑將在華爾街引發波動。由於市場對AI基礎設施大規模建置引領晶片製造商獲利暴增抱持樂觀態度，半導體類股近幾週來走勢沖天。自3月30日觸及年內低點以來，費城半導體指數已上漲約80%，而博通股價也上漲了超過50%。在此期間，標普500指數上漲超過19%。下週將公布的其他美國經濟數據還包括製造業與服務業經理人指數（PMI）報告。而再過一週，另一份關鍵的通膨報告也將出爐，這將是現任聯準會主席華許（Kevin Warsh）就任主席後的首次聯準會會議（6月16日至17日）前的最後一批核心數據。儘管美國總統川普（Donald Trump）強烈期盼聯準會放寬貨幣政策（降息），但目前的期貨市場定價顯示，今年升息的機率其實大於降息。升息的可能性加上通膨攀升，正是近期債券殖利率上揚的主因。卡爾森表示，儘管美國公債基準殖利率有所回落，10年期公債殖利率約4.45%，但殖利率上升對股票構成風險。更高的債券殖利率意味著消費者和企業的借貸成本上升，同時也加劇股票市場的競爭。卡爾森表示：「如果利率出現真正的飆升並持續下去……我認為這才是最令投資者感到不安的事情。」