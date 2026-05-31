外面天氣熱到不行，讓不少人只想躲在家中，把門窗緊閉吹冷氣，但嘉義市環保局就提醒，其實開冷氣要開窗！因為冷氣運轉時，都只有室內空氣的內循環，要有少量的空氣流通，才能讓身體更舒服，如果長時間關窗吹冷氣，會讓二氧化碳濃度升高，導致人頭暈、想睡、胸悶等症狀。
開冷氣定期開門窗 吹起來更舒服
嘉義市環保局表示，不少民眾認為，只要開冷氣室內空氣就會流通，有通風、換氣的功能，但其實不管是分離式冷氣、窗型冷氣、箱型冷氣等，都只是把室內空氣變涼的「內循環」，在冷氣管線中流動的不是空氣，而是冷媒，所以就算有開冷氣，也要注意通風。
如果長時間待在門窗緊閉的空間，會讓二氧化碳濃度上升，恐怕會讓人感到身體不舒服，像是頭痛、頭暈、嗜睡、胸悶、過敏等症狀，甚至會讓反應力變差，疲憊，工作、學習效率都會被影響。如果待在不通風的公共場合，還會增加被飛沫傳染的機會，造成生病。嘉義市環保局也提供開冷氣建議。
📌開冷氣的時候，每天至少開啟門窗15公分，通風換氣至少30分鐘。
📌開門窗通風時，可開對向或對角的門窗，加速室內外空氣流通。
📌室內僅有單面門窗時，可搭配循環扇，讓空氣可流通換氣。
冷氣省電4招：清潔很重要
平常冷氣也要保養、清潔濾網等，才能讓冷氣維持在最佳狀態，讓室內快速降溫，另外，嘉義市環保局也提供冷氣省電4招，讓民眾度過涼快又省電的夏天。
📌冷氣溫度設定在26度到28度，搭配風扇能讓室內快速降溫，又能節省電費。
📌建議每使用冷氣2到3周就清潔濾網，增加冷氣效率。
📌每年可請冷氣清潔廠商，為冷氣進行深度清潔。
📌冷氣出風口、回風口都要定期清潔。
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嘉義市環保局表示，不少民眾認為，只要開冷氣室內空氣就會流通，有通風、換氣的功能，但其實不管是分離式冷氣、窗型冷氣、箱型冷氣等，都只是把室內空氣變涼的「內循環」，在冷氣管線中流動的不是空氣，而是冷媒，所以就算有開冷氣，也要注意通風。
如果長時間待在門窗緊閉的空間，會讓二氧化碳濃度上升，恐怕會讓人感到身體不舒服，像是頭痛、頭暈、嗜睡、胸悶、過敏等症狀，甚至會讓反應力變差，疲憊，工作、學習效率都會被影響。如果待在不通風的公共場合，還會增加被飛沫傳染的機會，造成生病。嘉義市環保局也提供開冷氣建議。
📌開門窗通風時，可開對向或對角的門窗，加速室內外空氣流通。
📌室內僅有單面門窗時，可搭配循環扇，讓空氣可流通換氣。
平常冷氣也要保養、清潔濾網等，才能讓冷氣維持在最佳狀態，讓室內快速降溫，另外，嘉義市環保局也提供冷氣省電4招，讓民眾度過涼快又省電的夏天。
📌冷氣溫度設定在26度到28度，搭配風扇能讓室內快速降溫，又能節省電費。
📌建議每使用冷氣2到3周就清潔濾網，增加冷氣效率。
📌每年可請冷氣清潔廠商，為冷氣進行深度清潔。
📌冷氣出風口、回風口都要定期清潔。