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▲王菲（左3）去看謝霆鋒演唱會，閨密俞飛鴻（左2）也在場。（圖／微博＠新浪娛樂）

天后王菲與男友謝霆鋒復合近12年，感情十分穩定，昨（30）日晚間王菲還被直擊現身謝霆鋒於北京鳥巢舉辦的演唱會，中國女星俞飛鴻在旁陪伴。而王菲與俞飛鴻並未選擇坐搖滾區的VIP位置，而是坐在包廂，想保持低調，但仍被眼尖記者拍到照片。另外，也有粉絲發現，王菲所在的包廂就在提詞機的上方，等於謝霆鋒每看向提詞機，就能與王菲對眼，超級浪漫。謝霆鋒「進化」世界巡迴演唱會這兩天在北京鳥巢舉行，不少粉絲直擊王菲出現在觀眾席，只見她綁著丸子頭，身穿白色上衣，看起來樸素有氣質。一旁戴著鴨舌帽的則是她的好閨密俞飛鴻，兩人因外型神似的關係，一度被粉絲認錯，以為戴著帽子的才是王菲。而王菲昨晚也沒坐在離謝霆鋒最近的搖滾區VIP席次，而是選擇坐在看台區的包廂。有粉絲發現，王菲所在的包廂就位於提詞機上方，等於謝霆鋒抬眼望過去，馬上就能鎖定王菲的位置，大讚這安排實在很浪漫。另外，謝霆鋒當晚表演到他和王菲的定情曲〈玉蝴蝶〉時，也換上白色T恤，與王菲一樣都穿白衣，讓粉絲忍不住調侃他們這是故意穿情侶裝：「又嗑到了」、「這對真的很甜」、「大大方方秀恩愛多好」。回顧王菲與謝霆鋒的戀情，兩人在2000年6月首度被拍到牽手照，戀情正式曝光，2001年還去紋了情侶刺青，也是這年謝霆鋒推出〈玉蝴蝶〉，被認為是寫給王菲的曲子。可惜中間經歷過2次分手後，謝霆鋒娶了張柏芝，王菲則嫁給李亞鵬，雙方各自結婚生子。直到2014年9月兩人都恢復單身後，才被拍到世紀大復合，在北京公寓內甜蜜親吻，還一起出現在機場，要出國旅行，互動宛如老夫老妻。這場時隔11年的重逢，當時震撼了整個華語音樂圈，而兩人復合後並未結婚，一直穩定交往至今，要邁入第12年了。