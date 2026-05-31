美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日表示，若美國與伊朗無法達成協議，美軍已準備好恢復對伊朗的猛烈打擊，且美軍擁有充足的武器，能釋放出壓倒性的軍火庫威力。
根據《紐約郵報》報導，赫格塞斯在新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）國防會議時表示：「如果必要的話，我們有能力重新開始軍事行動……我們綽綽有餘。」他補充道：「我們目前的焦點在於做好部署與準備，一旦局勢需要，隨時可以重新投入戰鬥。」
赫格塞斯談到了美國在與德黑蘭交戰的同時，是否仍有能力供應區域內盟友的問題，尤其是此前川普政府才剛暫停了一筆對台灣價值140億美元的軍售案。對此，他強調：「無論是在該地區還是在全球各地，我們的武器庫存都非常充足，因此我們處於非常有利的地位。」
赫格塞斯指出，儘管美國正在處理伊朗衝突問題，並不代表華府會忽略印太地區。他表示：「我們可以同時做兩件事。」並強調目前正在強化國防工業基礎，很快就會將彈藥產能提高2倍甚至是4倍，確保全球各地的所有作戰計畫都獲得充分支援。
截至30日，國際社會仍在等待美國總統川普的「最終決定」，目前依舊沒有關於川普是否會批准美伊和平協議的消息。川普29日在白宮戰情室與其國家安全團隊進行了密會，但會後並未宣布任何決定。
赫格塞斯指出，伊朗人「正在朝我們的方向靠攏」，這顯示局勢尚未最終定案。他表示川普「很有耐心」，並希望達成一項能確保伊斯蘭共和國政權永遠無法獲得核子武器的「偉大協議」。
目前正在討論中的協議，預計將4月8日達成的臨時停火協議再延長60天，讓雙方談判代表有更多時間推動永久和平協議。
另據《紐約時報》報導，一項3000億美元的伊朗「投資基金」也可能成為該協議的一部分。一位伊朗官員將其描述為一項「重建」計劃，此前伊朗在與美國展開和平談判時曾要求賠償。
報導指出，川普的談判代表先前曾提議在伊朗進行房地產投資，而伊朗方面則提出與美國進行能源合資項目的反向提案。然而，川普29日對此誓言，作為協議的一部分，「絕對不會以任何形式或方式涉及任何金錢交易」。
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赫格塞斯談到了美國在與德黑蘭交戰的同時，是否仍有能力供應區域內盟友的問題，尤其是此前川普政府才剛暫停了一筆對台灣價值140億美元的軍售案。對此，他強調：「無論是在該地區還是在全球各地，我們的武器庫存都非常充足，因此我們處於非常有利的地位。」
赫格塞斯指出，儘管美國正在處理伊朗衝突問題，並不代表華府會忽略印太地區。他表示：「我們可以同時做兩件事。」並強調目前正在強化國防工業基礎，很快就會將彈藥產能提高2倍甚至是4倍，確保全球各地的所有作戰計畫都獲得充分支援。
截至30日，國際社會仍在等待美國總統川普的「最終決定」，目前依舊沒有關於川普是否會批准美伊和平協議的消息。川普29日在白宮戰情室與其國家安全團隊進行了密會，但會後並未宣布任何決定。
赫格塞斯指出，伊朗人「正在朝我們的方向靠攏」，這顯示局勢尚未最終定案。他表示川普「很有耐心」，並希望達成一項能確保伊斯蘭共和國政權永遠無法獲得核子武器的「偉大協議」。
目前正在討論中的協議，預計將4月8日達成的臨時停火協議再延長60天，讓雙方談判代表有更多時間推動永久和平協議。
另據《紐約時報》報導，一項3000億美元的伊朗「投資基金」也可能成為該協議的一部分。一位伊朗官員將其描述為一項「重建」計劃，此前伊朗在與美國展開和平談判時曾要求賠償。
報導指出，川普的談判代表先前曾提議在伊朗進行房地產投資，而伊朗方面則提出與美國進行能源合資項目的反向提案。然而，川普29日對此誓言，作為協議的一部分，「絕對不會以任何形式或方式涉及任何金錢交易」。
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