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高鐵商務艙「隱藏服務」沒人知！她升級被拯救：是高級大人

但原PO沒放棄，進一步詢問「那商務艙可以借線嗎？」立馬得到肯定答案，讓她決定靠鈔能力解決問題，直接花600元升級成商務艙，並拜託準備充電線，當下也被笑得一臉燦爛的工作人員回應「沒有問題！」

▲有民眾搭乘高鐵時手機快沒電又沒帶充電線，直接花錢升級商務車廂解決。（圖／台灣高鐵臉書）

不只商務車廂有！高鐵2車廂免費插座、充電線可用

高鐵第4、第12車的車廂通道間電話亭，都有增設USB充電插座，並提供110V插座、USB充電接口及Micro USB、Apple Lightning、USB Type-C等三種接頭充電線。

▲高鐵第4、第12車的車廂通道間電話亭，都有增設USB充電插座，並提供110V插座、USB充電接口及Micro USB、Apple Lightning、USB Type-C等三種接頭充電線。（圖／台灣高鐵臉書）

高鐵近年來因移動速度快、乘車環境良好，成為許多人南北往返的交通工具首選，而高鐵除了一般車廂外，亦有提供更高級的商務車廂可選擇。，超成熟的危機處理方式，讓她被大讚「是高級大人」。有女網友近日在Threads發文分享，表示前陣子搭乘高鐵時，因手機電量不足，加上出門又沒帶充電線，只好緊急向高鐵乘務員求助，卻得到「不好意思，我們車上沒有線可以借」回答。意外插曲讓她忍不住笑說，「我好多年沒有坐商務艙了⋯為了一條線，剛才只是買票時，畫面閃過商務艙，現在人就在商務艙⋯直接進入另一個平行時空」。但原PO補充，當下只想解決燃眉之急，最開始詢問時，工作人員也曾說明某幾處車廂都有充電線，但沒有聽清楚，知道商務艙可借時，沒想太多就選擇直接升等。該名乘客的經歷立馬引發網友廣大迴響，紛紛力讚「成熟大人解決問題的方式」、「哇我覺得你是好人，也沒有因為這樣吵鬧，直接花錢升商務艙解決問題」、「就欣賞直接花錢解決問題的高級大人」，但也有其他乘客提到「其實4車跟12車可以充電，那邊就有充電線」。事實上，民眾如在高鐵上遇到手機沒電等突發狀況，其實不過選擇高鐵商務車廂也能解決，其為了讓搭乘長途的旅客能更放鬆，每個座位皆備置110V的電源插座，讓乘客可以在隨時充電。除此之外，服務人員還會主動提供小點心，包括熱咖啡、果汁、熱茶、瓶裝水等，若需要其他飲品、零食便當也能加購，多項貼心服務讓不少人認為值回票價。