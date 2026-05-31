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▲ 警方當場查獲依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）及電子菸設備等毒品證物，兵嫌坦承持有及施用毒品，經唾液快篩檢驗呈甲基安非他命陽性反應，確定其毒駕上路。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名兵姓男子因騎車違規，見警攔查竟加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛及危險駕車，警方圍捕除查獲喪屍煙彈10.47公克外，也調查發現兵男同時遭高雄地檢署及臺中地檢署發布詐欺、毒品通緝在案。警方將他依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦，並開出28張罰單，重罰23萬元。高市警局鳳山分局埤頂派出所員警於30日執行巡邏勤務時，發現一部普通重型機車交通違規，遂依法攔查，未料騎士兵姓男子（72年次）見警攔查竟加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛及危險駕車，嚴重危害其他用路人安全。警方立即尾隨追緝，兵嫌一路逃竄至鳳山區經武路巷弄內，見無路可逃竟棄車徒步逃逸，並躲入大樓企圖規避查緝。員警鍥而不捨展開追捕，最終於光復路將其壓制逮捕。警方查證發現，兵嫌同時遭詐欺、毒品通緝在案。另於附帶搜索時，當場查獲依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）及電子菸設備等毒品證物共計10.47公克。兵嫌坦承持有及施用毒品，經唾液快篩檢驗亦呈甲基安非他命陽性反應，顯示其於毒品影響下駕車上路。警方針對兵嫌逃逸過程逐一調閱蒐證，依法開立闖紅燈、逆向行駛、不依規定使用方向燈、危險駕駛及毒駕等共28張交通違規罰單，共開立28張罰單總罰鍰高達新臺幣23萬3,400元，並查扣其車輛。全案訊後依毒品危害防制條例、詐欺通緝、毒品通緝及公共危險（危險駕駛、毒駕）等罪嫌移送偵辦。鳳山分局強調，對於毒駕、危險駕車及拒檢逃逸等危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續強化路檢攔查與掃蕩毒品工作，全力守護市民生命財產安全，維護優質交通環境。