效力於底特律老虎隊的台灣強打李灝宇，在今（31）日作客芝加哥白襪隊的比賽中，重返先發陣容擔任第8棒二壘手。李灝宇全場4打數擊出1支安打，不僅成功終止了近期連續12打席未能上壘的低潮，更展現了極佳的擊球品質。然而，老虎隊打線全場受制，團隊僅靠著隊友佩雷斯（Wenceel Pérez）的一發陽春砲得到唯一分數，最終以1：7不敵近期氣勢如虹的白襪隊，吞下近24戰中的第20敗。
李灝宇敲安 終結上壘荒
此役李灝宇面對白襪先發左投凱（Anthony Kay），展現了極佳的攻擊節奏。雖然首打席擊出左外野高飛球遭到接殺，但那球的擊球初速高達105.1英里，飛行距離達369英尺，展現了極佳的揮棒爆發力。
隨後在5局上，李灝宇再次鎖定凱的球路，敲出擊球初速104.7英里的中間方向強勁穿越安打，這也是他近13打席以來的首度上壘，隨後他也藉由隊友推進站上三壘，成功終止低潮。雖然在7局上面對泰勒（Grant Taylor）及9局上面對理查茲（Trevor Richards）時遭三振，但賽後總計4打數1安打的表現，已讓李灝宇本季打擊成績調整為打擊率0.195、上壘率0.235、長打率0.299。
白襪奪4連勝 重砲村上宗隆缺席
白襪隊雖然賽前傳出重砲手村上宗隆因右腿後肌二級拉傷，預計將缺陣4至6周的壞消息，但球隊鬥志並未受到影響。陣中捕手奎羅（Edgar Quero）在球隊的「搖頭娃娃日」表現神勇，單場2安、2打點，包含一發陽春砲；8局下蒙哥馬利（Colson Montgomery）與貝寧坦迪（Andrew Benintendi）接連開轟，讓比賽提前定調。白襪在拿下本場勝利後，近期已拉出4連勝，主場戰績來到傲人的15勝3敗。
對於李灝宇而言，目前的出賽機會極其寶貴。由於老虎原先的主力二壘手托雷斯（Gleyber Torres）因腹斜肌拉傷進入傷兵名單，目前已進入3A復健賽階段，預計近期即將回歸大聯盟。隨著托雷斯的歸隊倒數，屆時老虎隊的26人名單恐將面臨調整，李灝宇能否在這一波機會中持續繳出優異表現，證明自己在大聯盟層級的生存實力，將是他能否繼續留在大聯盟的關鍵。
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此役李灝宇面對白襪先發左投凱（Anthony Kay），展現了極佳的攻擊節奏。雖然首打席擊出左外野高飛球遭到接殺，但那球的擊球初速高達105.1英里，飛行距離達369英尺，展現了極佳的揮棒爆發力。
隨後在5局上，李灝宇再次鎖定凱的球路，敲出擊球初速104.7英里的中間方向強勁穿越安打，這也是他近13打席以來的首度上壘，隨後他也藉由隊友推進站上三壘，成功終止低潮。雖然在7局上面對泰勒（Grant Taylor）及9局上面對理查茲（Trevor Richards）時遭三振，但賽後總計4打數1安打的表現，已讓李灝宇本季打擊成績調整為打擊率0.195、上壘率0.235、長打率0.299。
白襪奪4連勝 重砲村上宗隆缺席
白襪隊雖然賽前傳出重砲手村上宗隆因右腿後肌二級拉傷，預計將缺陣4至6周的壞消息，但球隊鬥志並未受到影響。陣中捕手奎羅（Edgar Quero）在球隊的「搖頭娃娃日」表現神勇，單場2安、2打點，包含一發陽春砲；8局下蒙哥馬利（Colson Montgomery）與貝寧坦迪（Andrew Benintendi）接連開轟，讓比賽提前定調。白襪在拿下本場勝利後，近期已拉出4連勝，主場戰績來到傲人的15勝3敗。
對於李灝宇而言，目前的出賽機會極其寶貴。由於老虎原先的主力二壘手托雷斯（Gleyber Torres）因腹斜肌拉傷進入傷兵名單，目前已進入3A復健賽階段，預計近期即將回歸大聯盟。隨著托雷斯的歸隊倒數，屆時老虎隊的26人名單恐將面臨調整，李灝宇能否在這一波機會中持續繳出優異表現，證明自己在大聯盟層級的生存實力，將是他能否繼續留在大聯盟的關鍵。