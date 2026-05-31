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效力於底特律老虎隊的台灣強打李灝宇，在今（31）日作客芝加哥白襪隊的比賽中，重返先發陣容擔任第8棒二壘手。李灝宇全場4打數擊出1支安打，不僅成功終止了近期連續12打席未能上壘的低潮，更展現了極佳的擊球品質。然而，老虎隊打線全場受制，團隊僅靠著隊友佩雷斯（Wenceel Pérez）的一發陽春砲得到唯一分數，最終以1：7不敵近期氣勢如虹的白襪隊，吞下近24戰中的第20敗。此役李灝宇面對白襪先發左投凱（Anthony Kay），展現了極佳的攻擊節奏。雖然首打席擊出左外野高飛球遭到接殺，但那球的擊球初速高達105.1英里，飛行距離達369英尺，展現了極佳的揮棒爆發力。隨後在5局上，李灝宇再次鎖定凱的球路，敲出擊球初速104.7英里的中間方向強勁穿越安打，這也是他近13打席以來的首度上壘，隨後他也藉由隊友推進站上三壘，成功終止低潮。雖然在7局上面對泰勒（Grant Taylor）及9局上面對理查茲（Trevor Richards）時遭三振，但賽後總計4打數1安打的表現，已讓李灝宇本季打擊成績調整為打擊率0.195、上壘率0.235、長打率0.299。白襪奪4連勝 重砲村上宗隆缺席白襪隊雖然賽前傳出重砲手村上宗隆因右腿後肌二級拉傷，預計將缺陣4至6周的壞消息，但球隊鬥志並未受到影響。陣中捕手奎羅（Edgar Quero）在球隊的「搖頭娃娃日」表現神勇，單場2安、2打點，包含一發陽春砲；8局下蒙哥馬利（Colson Montgomery）與貝寧坦迪（Andrew Benintendi）接連開轟，讓比賽提前定調。白襪在拿下本場勝利後，近期已拉出4連勝，主場戰績來到傲人的15勝3敗。對於李灝宇而言，目前的出賽機會極其寶貴。由於老虎原先的主力二壘手托雷斯（Gleyber Torres）因腹斜肌拉傷進入傷兵名單，目前已進入3A復健賽階段，預計近期即將回歸大聯盟。隨著托雷斯的歸隊倒數，屆時老虎隊的26人名單恐將面臨調整，李灝宇能否在這一波機會中持續繳出優異表現，證明自己在大聯盟層級的生存實力，將是他能否繼續留在大聯盟的關鍵。