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基隆超巨大芒果冰爆紅！老饕點過傻眼：根本吃不完

基隆超強冰店瘋朝聖！超澎湃芒果冰網路爆紅

▲基隆活力站蒟蒻屋是在地相當有名的複合式店家，除了販售冰品以外，還有炸雞等炸物可選擇。（圖／記者陳雅雲攝）

蒟蒻屋芒果冰真實評價曝光！價格稍高、份量沒話說

製作速度相當快，等不到5分鐘就可以取餐，整碗份量充足，芒果幾乎擺滿整個碗，相當適合2至3人一同享用，且吃起來冰涼新鮮，相當推薦在炎炎的夏天來上一碗，同時也推薦民眾一起點選炸物等食品搭配。

▲蒟蒻屋芒果牛奶冰系列屬於季節限定商品，售價採時價販售。（圖／活力站蒟蒻屋臉書）

基隆蒟蒻屋從早到晚都排隊！高CP值又大份量：無骨雞排只要40元

全聯近期推出愛文芒果一顆10元特價，引發全台民眾瘋搶，也看出台灣人相當熱愛芒果的滋味。但就連在地人都熱愛，憑藉真材實料成為基隆最強冰店之一。有網友近日在Threads貼出一段短片，從畫面中可見用黑色盤子裝盛的芒果冰，上頭除了有滿滿的芒果以外，還有冰淇淋添加口感，但超澎湃的份量也讓網友忍不住甘拜下風，驚訝表示蒟蒻屋芒果冰爆紅後，在社群平台上廣受好評，不少人朝聖都讚賞，「說到芒果冰，基隆肯定是第一名」、「基隆第一超澎湃芒果冰」，甚至引來在地人懇求「已經夠多人了，別再報」、「真的不要告訴其他人，排隊很長了」。據了解，基隆這間爆紅的冰店「活力站蒟蒻屋」位於基隆市仁愛區花崗里仁一路133號，離基隆廟口夜市走路有一段距離，但憑藉多類型商品以及便宜價格，成為在地人口中都知曉的名店。據悉，活力站蒟蒻屋為複合式店家不僅有販售豆花、果汁和剉冰等多種消暑美食，甚至還有販售現炸炸物，如無骨雞排、雞塊和雞翅等。，也難怪經營數十年仍舊一碗難求、天天排爆。《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末探訪店家，其店面位置雖然離基隆廟口夜市有一段距離，但店面依舊有許多慕名而來的人潮，當下直擊點餐隊伍幾乎快排到隔壁店家，不過櫃檯消化速度快速，排隊等待的時間其實只有5至10分鐘而已，店家也提供不少內用座位區讓顧客可以坐下享用。記者實際點選芒果牛奶冰，其據悉，活力站蒟蒻屋營業時間十分長，從早上9時開業至半夜2時打烊，堪稱是在地人最愛的宵夜場所。店面價格也相當便宜，，且每個份量都很剛好，CP值相當高。活力站蒟蒻屋在Google評價擁有4.3顆星高分，超過6千多人給予評價，多數顧客也稱讚表示倘若民眾有機會光顧基隆，別再只會去基隆廟口夜市，可以試試朝聖這間連在地人都愛的冰店。