全聯近期推出愛文芒果一顆10元特價，引發全台民眾瘋搶，也看出台灣人相當熱愛芒果的滋味。但近日基隆知名冰店「活力站蒟蒻屋」芒果冰也在網路爆紅，儘管店面位置不在廟口夜市等鬧區，仍吸引來自各地的遊客朝聖，超大份量讓不少人震驚表示「根本吃不完！」就連在地人都熱愛，憑藉真材實料成為基隆最強冰店之一。
基隆超巨大芒果冰爆紅！老饕點過傻眼：根本吃不完
有網友近日在Threads貼出一段短片，從畫面中可見用黑色盤子裝盛的芒果冰，上頭除了有滿滿的芒果以外，還有冰淇淋添加口感，但超澎湃的份量也讓網友忍不住甘拜下風，驚訝表示「我以後買冰一定會先查一碗是幾人份，蒟蒻屋你真的不要那麼大一碗，還賣這麼便宜好不好」，甚至強調只有2個人根本吃不完。
基隆超強冰店瘋朝聖！超澎湃芒果冰網路爆紅
據了解，基隆這間爆紅的冰店「活力站蒟蒻屋」位於基隆市仁愛區花崗里仁一路133號，離基隆廟口夜市走路有一段距離，但憑藉多類型商品以及便宜價格，成為在地人口中都知曉的名店。據悉，活力站蒟蒻屋為複合式店家不僅有販售豆花、果汁和剉冰等多種消暑美食，甚至還有販售現炸炸物，如無骨雞排、雞塊和雞翅等。
而蒟蒻屋的「芒果牛奶冰系列」每到夏季都會成為超人氣商品，其為季節限定並採時價販售，根據不同單品售價約落在240至320元間，雖然定價略高，但其份量不愧對其價格，份量超澎湃，也難怪經營數十年仍舊一碗難求、天天排爆。
蒟蒻屋芒果冰真實評價曝光！價格稍高、份量沒話說
《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末探訪店家，其店面位置雖然離基隆廟口夜市有一段距離，但店面依舊有許多慕名而來的人潮，當下直擊點餐隊伍幾乎快排到隔壁店家，不過櫃檯消化速度快速，排隊等待的時間其實只有5至10分鐘而已，店家也提供不少內用座位區讓顧客可以坐下享用。
記者實際點選芒果牛奶冰，其製作速度相當快，等不到5分鐘就可以取餐，整碗份量充足，芒果幾乎擺滿整個碗，相當適合2至3人一同享用，且吃起來冰涼新鮮，相當推薦在炎炎的夏天來上一碗，同時也推薦民眾一起點選炸物等食品搭配。
基隆蒟蒻屋從早到晚都排隊！高CP值又大份量：無骨雞排只要40元
據悉，活力站蒟蒻屋營業時間十分長，從早上9時開業至半夜2時打烊，堪稱是在地人最愛的宵夜場所。店面價格也相當便宜，綜合豆花只要55元，剉冰加上4種配料則要85元；炸物部分無骨雞排、麥克雞塊、麥克雞塊等皆只要40元，就連薯餅也僅20元，且每個份量都很剛好，CP值相當高。
活力站蒟蒻屋在Google評價擁有4.3顆星高分，超過6千多人給予評價，多數顧客也稱讚表示「剉冰就是俗又大碗，夏天來點一碗2-3個人吃，不要想自己吃，會很撐」、「店裡生意很好，人員動作很快，所以不會等太久，有機會可以來嘗試」、「便宜又大碗，綜合剉冰CP值高」。倘若民眾有機會光顧基隆，別再只會去基隆廟口夜市，可以試試朝聖這間連在地人都愛的冰店。
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有網友近日在Threads貼出一段短片，從畫面中可見用黑色盤子裝盛的芒果冰，上頭除了有滿滿的芒果以外，還有冰淇淋添加口感，但超澎湃的份量也讓網友忍不住甘拜下風，驚訝表示「我以後買冰一定會先查一碗是幾人份，蒟蒻屋你真的不要那麼大一碗，還賣這麼便宜好不好」，甚至強調只有2個人根本吃不完。
基隆超強冰店瘋朝聖！超澎湃芒果冰網路爆紅
據了解，基隆這間爆紅的冰店「活力站蒟蒻屋」位於基隆市仁愛區花崗里仁一路133號，離基隆廟口夜市走路有一段距離，但憑藉多類型商品以及便宜價格，成為在地人口中都知曉的名店。據悉，活力站蒟蒻屋為複合式店家不僅有販售豆花、果汁和剉冰等多種消暑美食，甚至還有販售現炸炸物，如無骨雞排、雞塊和雞翅等。
而蒟蒻屋的「芒果牛奶冰系列」每到夏季都會成為超人氣商品，其為季節限定並採時價販售，根據不同單品售價約落在240至320元間，雖然定價略高，但其份量不愧對其價格，份量超澎湃，也難怪經營數十年仍舊一碗難求、天天排爆。
《NOWNEWS今日新聞》記者曾在周末探訪店家，其店面位置雖然離基隆廟口夜市有一段距離，但店面依舊有許多慕名而來的人潮，當下直擊點餐隊伍幾乎快排到隔壁店家，不過櫃檯消化速度快速，排隊等待的時間其實只有5至10分鐘而已，店家也提供不少內用座位區讓顧客可以坐下享用。
記者實際點選芒果牛奶冰，其製作速度相當快，等不到5分鐘就可以取餐，整碗份量充足，芒果幾乎擺滿整個碗，相當適合2至3人一同享用，且吃起來冰涼新鮮，相當推薦在炎炎的夏天來上一碗，同時也推薦民眾一起點選炸物等食品搭配。
據悉，活力站蒟蒻屋營業時間十分長，從早上9時開業至半夜2時打烊，堪稱是在地人最愛的宵夜場所。店面價格也相當便宜，綜合豆花只要55元，剉冰加上4種配料則要85元；炸物部分無骨雞排、麥克雞塊、麥克雞塊等皆只要40元，就連薯餅也僅20元，且每個份量都很剛好，CP值相當高。
活力站蒟蒻屋在Google評價擁有4.3顆星高分，超過6千多人給予評價，多數顧客也稱讚表示「剉冰就是俗又大碗，夏天來點一碗2-3個人吃，不要想自己吃，會很撐」、「店裡生意很好，人員動作很快，所以不會等太久，有機會可以來嘗試」、「便宜又大碗，綜合剉冰CP值高」。倘若民眾有機會光顧基隆，別再只會去基隆廟口夜市，可以試試朝聖這間連在地人都愛的冰店。