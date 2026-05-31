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▲波塔波娃（Anastasia Potapova）球路相當刁鑽，成功擊退強敵高芙。（圖／美聯／達志影像）

2026年法國網球公開賽持續震盪！去年風光封后、名列大會第4種子的美國名將高芙（Coco Gauff），在台灣時間30日晚間的女單第三輪對戰奧地利第28種子波塔波娃（Anastasia Potapova）。高芙雖先下一城，卻在第二盤搶七陷入泥淖只搶下1分，歷經三盤苦戰後以6-4、6-7、4-6吞敗。波塔波娃上演驚天逆轉更追平自身在大滿貫賽的最佳成績，搶進16強，高芙則無緣衛冕，也讓羅蘭加洛斯的女單戰局與男單賽況同樣膠著。身為衛冕冠軍的高芙（Coco Gauff）今天在中央球場（Philippe-Chatrier）卻打得無比艱難。第一盤雖以6-4拿下，但從第二盤開始高芙狀態下降，波塔波娃拉開差距，甚至接連破了對手的發球局，取得5-2的領先。但高芙依然頑強將戰局拖進搶七，然而他卻在關鍵時刻崩盤，在第二盤搶七局以1-7落敗。雖決勝盤率先破發，但波塔波娃隨即回破，並在第10局關鍵破發，高芙飲恨出局。高芙賽後難掩失落，這場失利讓她想起日前在羅馬決賽不敵絲維托莉娜（Elina Svitolina），以及馬德里網賽敗給諾斯科娃（Linda Noskova）的陰影，「我覺得輸球的方式和羅馬一模一樣，你絕對不想以同一個招式連續輸掉兩次比賽，但我剛好就這麼做了。」而25歲的波塔波娃追平了她繼2024年法網後，生涯在大滿貫的最佳歷史紀錄，「我激動得說不出話來，我真的無比快樂，」他開心表示，「可可（高芙）是一位偉大的冠軍，我非常尊重她。我為自己能持續相信自己、並戰鬥到最後一刻感到非常自豪，這場勝利絕對可以排進我職業生涯的前三名！」這波女單混亂中，法國地主希望黛安·帕里（Diane Parry）同樣挺身而出，也在中央球場擊退第6種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），使得原本被視為「死亡之組」的戰局徹底洗牌。而另一區，同時也是2025年法網女單亞軍的阿里娜·莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），則再度用強勢表現捍衛種子威嚴，他在第三輪展現恐怖的宰制力，以6-0、7-5直落二輕鬆橫掃澳洲選手卡薩特金娜（Daria Kasatkina），如願挺進下一輪。莎芭蓮卡接下來將在女單16強賽中，與近年狀態回勇、生涯首度突破法網紅土魔咒的日本前球后大坂直美（Naomi Osaka）正面交鋒。這紀對決也是世界前球后與現任球後的對決，是女單賽事中相當關鍵的比賽。