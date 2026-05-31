（更新0930，上半場結束）

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今年分區系列賽最後一場比賽，沒有孤柱外界對它精采度的期待！NBA西區冠軍賽今（31）日迎來搶七，上半場打完聖安東尼奧馬刺隊以56：53暫時領先奧克拉荷馬雷霆隊，馬刺上半場最多領先到14分，但卻雷霆搶到多達9顆進攻籃板，對方憑藉著二次進攻不斷得分，半場打完追到僅3分落後。「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）11投8中，得到全場最高的19分。雷霆隊在第二節發動強勢反擊，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）單節狂砍13分，一度率隊以51：49反超比分，這是雷霆自系列賽第五戰以來首度取得領先。馬刺隊雖一度遭到逆轉，但在半場結束前展現出色的抗壓性，靠著福克斯（De'Aaron Fox）的關鍵三分球、凱爾登·強森（Keldon Johnson）的補籃，以及文班亞馬（Victor Wembanyama）在壓哨前的轉身後仰跳投，以7：0的攻勢收尾，半場結束馬刺仍以56：53保有3分微弱優勢。儘管馬刺隊在首節曾建立多達14分的領先，但第二節雷霆隊防守策略奏效，頻頻透過高強度對抗與內線優勢掌控籃板，導致馬刺隊在籃板球爭搶上陷入苦戰。此外，球賽節奏愈趨火爆，雷霆隊採取激進策略意圖干擾馬刺小將史蒂芬·卡斯爾（Stephon Castle），好在福克斯今晚狀態不錯，可以承擔組織重任。雷霆隊開局顯得較為慢熱，不僅單節出現 5 次失誤，防守端也被馬刺的速度壓制。雷霆隊在首節結束前遭遇意外，中鋒以賽亞·哈騰史坦（Isaiah Hartenstein）在防守時面部遭文班亞馬擊中倒地，雷霆隨即發起挑戰。儘管過程中小插曲不斷，雷霆仍試圖透過賈瑞德·麥凱恩（Jared McCain）的連續得分縮小分差，他在首節尾聲幫助球隊打出一波5：0的攻勢。然而，馬刺的整體防守調度依然讓雷霆備感壓力，首節結束時，馬刺以32：25握有7分領先。亞歷山大半場已經攻下19分5助攻，文班亞馬斬獲10分3籃板。開賽後，文班亞馬迅速進入狀況，不僅贏得開球，更在禁區以標誌性的後仰跳投拿下比賽首分。隨後，文班亞馬更接獲迪艾倫·福克斯（De'Aaron Fox）的精采傳球，在雷霆中鋒切特·霍姆格倫（Chet Holmgren）頭頂完成一記震撼全場的暴力灌籃，展現其強大的宰制力。馬刺隊的攻守轉換極為流暢，馬刺小將史蒂芬·卡斯爾（Stephon Castle）展現大將之風，首節便貢獻 9 分。在文班亞馬進入輪換休息期間，馬刺的板凳陣容依然展現高度競爭力，朱利安·尚帕尼（Julian Champagnie）兩次外線投籃全數命中，幫助球隊保持雙位數領先優勢。