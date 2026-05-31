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▲李珠珢（右）本來還有外搭一件白色襯衫，跳到一半才脫掉。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢、李雅英昨（30）日聯手帶來精彩的中場舞表演，只見兩人身穿細肩帶背心搭配極短真理褲與白色襯衫，穿搭風格充滿女友感，讓人看了浮想聯翩，再搭配上極具誘惑力的性感舞蹈動作，讓現場球迷嗨爆，興奮直呼：「說是在台最有誠意的中場舞之一，應該沒人反對吧」。李珠珢昨晚的中場舞在社群上掀起熱議，只見她的真理褲短到能看見裡面的安全褲，上半身則只穿著白色小可愛搭配襯衫，好身材呼之欲出。舞跳到一半，李珠珢還把襯衫脫掉，讓人直噴鼻血，時長約3分鐘的中場舞貢獻滿滿看點，球迷看得目不轉睛。影片曝光後網友也紛紛留言，直呼這是李珠珢來台發展後，最有誠意的中場舞表演，「看完只想說，今天這票價太值得了」、「感覺她從注重台灣開始就越來越有自信，舞也跳得越多越好了」、「我相信這世上有真理了」、「可以又可愛又性感只有珠珠寶貝了！」、「只能說越來越會抓台灣人的口味」。不過也有粉絲認為，李珠珢的表演雖然好看，但白色安全褲露出來，實在有點奇怪，「不是想歪，但那安全褲長度大於外褲…真的美中不足」、「好看！安全褲不要露出來更好，印象中珠珠每次安全褲都會露出來」、「安全褲太突兀了，寧願她短褲穿長一點」、「雖然我也愛看，但沒想過珠珠會穿得這麼短，這應該是她最大尺度了」。現年21歲的李珠珢2025年1月加盟富邦悍將，成為Fubon Angels的一員，但她同時也在韓國應援LG雙子隊，所以在台灣的出場次數不多。直到今年開始，李珠珢才離開LG雙子，把心力都投注在台灣，表演場次大幅增加；不僅如此，李珠珢最近還透過直播跟粉絲進一步互動，IG已累積130萬人追蹤。