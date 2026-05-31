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財劃法修正後，內政部去(2025）年要求各縣市地方政府分攤今年租金補貼預算10至40%遭反彈後，中央維持全額補助。內政部5月中再度召集會議，研商地方分攤租補預算，六都中以台北市負擔四成最高，台南市一成最低。台北市長蔣萬安今（31）日表示，由地方政府來做部分的負擔，許多地方政府都並不同意，讓人有中央請客的地方買單的感覺。蔣萬安今日上午參加「114學年度畢業生市長獎頒獎典禮—高中組」，並於會前受訪。媒體問中央可能都會希望地方來負擔租屋補貼，尤其是台北市是六都當中最高佔四成，蔣萬安回應表示，其實過去幾年台北市不管是推出許多為了育兒家庭減輕負擔的政策，包括幸福住宅、好運專車，以及生生喝鮮奶、營養午餐免費等，當然還有六條捷運正在新建，以及社會住宅的佈建，當然還有市場改建等等。蔣萬安說，這些市府都非常願意去開路，而且克服各項困難，來減輕所有市民朋友的負擔，租金補貼中央這個政策其實從 2022年開始一直都是中央來全額支應，所以他看到包括桃園市長張善政，他說絕對反對，包括台南的黃偉哲市長也說必須要衡量地方財政穩定性等，所以今天要改變這樣的機制，由地方政府來做部分的負擔，許多地方政府都並不同意，所以也不要讓人有這種中央請客的地方買單的感覺。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日舉辦親子活動撲馬叔叔說故事活動，邀請家長帶著孩子共同繪本，也和孩童家長交換意見沈伯洋，他同時拋出「台北親子同行卡」政見，初步構想為0到18歲都能使用，比照敬老卡每月600（點）， 不僅能用來看電影、上兒童樂園，還可以用在運動、文化活動及購買書籍針對沈伯洋提出親子卡政見，蔣萬安回應說，他剛剛談到過去3年多，這將近4年台北市推出非常多率全國之先的育兒友善政策，不管是幸福住宅，以及今年6月馬上要啟用的婦幼專責醫院，提供給女性，以及所有母嬰最全面、全方位的照護，另外當然還有營養午餐全面免費，各縣市全面的響應，當然還有生生喝鮮奶的今年9月有擴大到國中，另外北市也率全國之先的幸福住宅，當然還有育兒家庭減工時不減薪，另外很重要也就是在台北市第二胎公託、準公託全面免費，所以種種這些市府都非常勇於率全國之先，來開路減輕育兒家庭的負擔，所以任何政策提案都可以來討論評估。