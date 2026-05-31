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效力於芝加哥白襪的日籍強打村上宗隆，昨日比賽時不慎拉傷右大腿提早退場，今日白襪主帥透露目前狀態：會進入10天傷兵名單，預計缺陣4-6週。村上宗隆本季至今共出賽57場，繳出.240打擊率、41分打點，並以20支全壘打高居美聯全壘打王。總教練談到他的缺陣直言：「這真的很令人難受。無論在球場內外，他對這支球隊所帶來的影響力都非常巨大。」根據檢測解果，村上宗隆右大腿後側確定為第2級拉傷，預估需要4到6週的復原時間。白襪主帥談到，他本人的心情很低落，但同時他也非常正向的想盡快回到球場。他非常有決心要做好所有復健工作，也很期待能趕快再次與隊友並肩作戰。白襪總教練也談到對於未來村上缺陣期間的想法：「我們的核心打線中依然有具備優秀揮棒判斷與長打能力的選手。而其他棒次的球員也會繼續展現韌性、執行戰術，用各種方式給對方的防守製造壓力。因此我們的進攻策略依舊，但如果說缺少了村上，球隊感覺起來沒有任何不同，那絕對是騙人的，失去他對我們的影響確實相當大」而關於傷癒歸隊後，村上宗隆的「使用說明書」會不會做出調整，主帥表示球團一直在確認是否用正確的方式幫助選手維持健康並發揮最佳實力。在受傷後勢必會有一套全新的計算與考量，必須持續觀察他大腿後側的復原進度，確保未來不會留下後遺症。