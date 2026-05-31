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2026法國網球公開賽即將進入後半段賽事，台灣「百搭天后」這次女雙止步次輪，混雙搭配德國選手馬克瓦爾納（Mark Wallner），在次輪對上西班牙布克莎（Cristina Bucsa）、巴西好手梅托斯（Rafael Matos）。謝淑薇組合在收下首盤的情況下，被倒追一盤，最後在搶十大戰中失利，以7-5、4-6、6-10結束今年在法網的賽事，女雙與混雙皆止步次輪，無緣晉級。謝淑薇與德國「小鮮肉」瓦爾納（Mark Wallner）首輪力退斯洛維尼亞柯蕾萊帕琪（Andreja Klepac）與英國格拉斯普爾（Lloyd Glasspool）的跨國悍將，以6-3、7-5直落二勝利。這次謝淑薇與瓦爾納在次輪開局順利保發，隨後再破發，取得2-0領先，不過隨後遭到對手西班牙布克莎（Cristina Bucsa）、巴西梅托斯（Rafael Matos）破發，不過謝淑薇組合依然保持韌性，在最終關鍵局破發，以7-5先下一城。第二盤，雙方依然膠著，可惜謝淑薇與瓦爾納第三局就遭到破發，隨後第七局再被破發，雖馬上回破，不過對手仍搶先聽牌，謝淑薇與瓦爾納強勢送出一次「love game」，但依然少對手一次破發，以4-6失利，進入搶十大戰。搶十大戰中，布克莎與巴西梅托斯開局連拿三分，謝淑薇與瓦爾納仍然頑強，將比數追到5-5，然而對手再次連續得分攻勢，讓兩人招架不住，最終以7-5、4-6、6-10落敗，意外遭到對手逆轉，無緣下一輪賽事。謝淑薇此次在法網賽事全部結束，他在2024年時混雙曾闖進4強，這次無緣追平自身紀錄。另外在女雙賽場與2023年法網冠軍搭檔、中國好手王欣瑜也遺憾止步次輪。