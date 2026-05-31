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查扣近10億美元加密資產

貝森特：強力施壓已「大幅削弱」伊朗領導層

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日表示，在美方發動的「經濟怒火行動」（Operation Economic Fury）下，華府已查扣了價值近10億美元的伊朗加密貨幣資產。綜合媒體報導，貝森特在雷根國家經濟論壇期間接受福斯商業頻道（Fox Business）《庫德洛》（Kudlow）節目訪問時指出，川普政府在「經濟怒火行動（Operation Economic Fury）」下所實施的制裁與資產查扣舉措，已顯著削弱了伊朗的財政實力。貝森特表示：「在經歷了為期五週半到六週極為成功的軍事行動，以及隨後切斷其生路的『經濟怒火行動』後，我認為他們在財務上現在已經走投無路了。」他透露，美國已直接控制了與伊朗相關、價值約10億美元的加密貨幣錢包。他說道：「直接強行接管了那些錢包。他們有些人現在可能還在輸入密碼，根本沒意識到自己的錢包早就被我們奪走了。」這個數字是透過多次行動所累積的查扣總額，而非單一一次行動的結果。其中包括2026年4月底在波場（Tron）區塊鏈上凍結的 3.44 億美元泰達幣（USDT），隨後據報導，當時的查扣總額已逼近5億美元，之後金額進一步持續擴大。「經濟怒火行動」於2025年3月啟動，旨在透過制裁、資產查扣以及國際合作，來瓦解伊朗的金融網路。據貝森特的說法，美國正與歐洲各地的盟友緊密合作，聯合打擊伊朗在海外的相關房產與金融資產。他說：「我們正與整個歐洲的盟友合作，查封他們的別墅、房屋和不動產。而這些錢都是從伊朗人民身上偷走的。」貝森特並透露，在美國財政部出手干預前，伊朗政權每月挪用約4億到5億美元，中飽私囊，由領導階層數十人瓜分。長期以來，美國官員一直指控伊朗利用加密貨幣、特別是穩定幣，每月轉移數億美元，以此規避針對其石油出口與軍事活動所實施的各項限制。貝森特同時聲稱，近期美方的軍事與經濟施壓，已大幅削弱了伊朗的領導結構。他表示，儘管沒有推翻其政權，但「徹底改變了這個政權的本質。」貝森特辯稱，伊朗的高階領導層多數已被拔除，只剩下基層官員在勉強維持國家運作。他補充說，伊朗因先前將打擊目標對準海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國，導致自己進一步陷入孤立；而這些海灣國家如今也更樂意向美方分享與伊朗石油出口相關的金融網路情資。